中央第100案社宅南市「鯤鯓安居」動土 賴清德：打造百萬租屋

中央直接興辦第100處社會住宅台南市南區「鯤鯓安居」今天動土，總統賴清德回到台南主持強調，會接續蔡英文總統政策接力完成百萬租屋計畫，政府絕對有信心、有能力加速推動社會住宅，落實居住正義；台南市長黃偉哲表示，感謝中央的協助，南科和沙崙發展快速，台南非常需要社會住宅，首批會在明年開始招租。

賴清德說，很高興回到台南，還以地主身分介紹鯤鯓地名，指的是台南沿海沙洲，好似一尾大魚，社會住宅不只照顧南區民眾，也延續歷史，也讓台南子弟及各地人才到建設台南，均衡台灣發展。

賴清德也以台灣上月奪得世界12強棒球賽冠軍，從不被看好到奪冠，這是大家共同打拚的結果，他相信台灣人人在工作崗位努力，才能不斷向前，政府應該做的是擴大社會投資，讓努力的人得到社會支持，每個人都向理想邁進。

賴清德說，他上任後繼續推動只租不賣、租金合理的社宅政策，政府也積極推動百萬家庭租屋計畫，目標是2位總統4個任期規劃16年時間擴大興辦社宅，滿足台灣社會租屋需求，2032年不論直接興辦或包租代管，包

括前總統蔡英文推動戶數，分別達到25萬戶共50萬戶，再加上租金補貼50萬戶，合計100萬戶。

賴清德表示，政府直接興辦社宅中，39.5%住戶是18歲至40歲，讓年輕人打拚事業，不必擔心住的問題，還有45.8%住戶屬於弱勢。隨著社宅愈來愈多，讓更多需要幫助的人得到更大支持。

「鯤鯓安居」總經費38億5580萬元，由中央全額投資興建，規畫興建3棟地上13至14層、地下3層建築物，共665戶社宅單元，興建期程3年半，預計2028年竣工，也規畫托嬰中心、輔具服務據點，提升在地照顧服務。