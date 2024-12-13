快訊

法國年度最駭人事件：83人下藥性侵卻毫無犯罪意識

畫面曝…超商麵包袋內驚見「活蟑螂亂竄」 她嚇壞用指甲戳死小強

南韓下屆總統換誰當？民調：在野黨魁的「他」37％大勝執政黨魁

22年深耕在地歷史文化 全台第7座私立博物館落腳雲林西螺

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣西螺延平老街文化館日前獲文化部審核通過，晉升為西螺生態博物館，成為雲林首座、全台第7座私立博物館，縣長張麗善（左三）盼其成為雲林各館舍的典範，吸引更多館舍加入博物館行列。記者陳雅玲／攝影
雲林縣西螺延平老街文化館日前獲文化部審核通過，晉升為西螺生態博物館，成為雲林首座、全台第7座私立博物館，縣長張麗善（左三）盼其成為雲林各館舍的典範，吸引更多館舍加入博物館行列。記者陳雅玲／攝影

雲林縣西螺延平老街文化館22年來長期深入活化歷史街區，是西螺文化藝術及文化資產保存工作的重要據點，日前獲文化部審核通過，晉升為西螺生態博物館，成為雲林首座、全台第7座私立博物館，縣府將藉重其經驗，輔導縣內各館舍深入社區推廣人文藝術。

雲林縣長張麗善、文化觀光處長陳璧君、民政處長蕭德恕等人今天聯袂祝賀雲林第一座私立博物館「西螺生態博物館」完成登記，為雲林文化事業發展之路立下新的里程碑。

螺陽文教基金會在2003年將雲林縣歷史建築捷發乾記茶莊活化為「西螺延平老街文化館」，提供展覽空間、人才培育場域，並以館舍為中心，持續活化歷史街區，成為西螺的社造中心、文化據點之一，館舍耗費近2年時間改善軟硬體設施、消防設備，並檢討服務機，終於在上月底通過審核成為生態博物館，成為全台第7座私立博物館。

館長何美慧表示，很多人問為什麼要將文化館申請改為博物館，她在西螺做文化藝術及文化資產保存工作已近30年，現在博物館將成為新的里程碑，她會持續幫助西螺豎立典範，讓雲林文化藝術、文資保存、社造得到更多啟發及推廣。

生態博物館是將博物館經營和社區治理相結合，強調結合在地居民的能量，串聯整合資源，創造文化價值，目前國內較為之名的案例為大溪木藝生態博物館，陳璧君表示，雲林20鄉鎮有20多處文化館舍，長久以來沒有專業博物館展示，延平老街文化館克服困難，達成私立博物館設置5項指標，包含研發、典藏、展示及教育推廣、公共空間，相當不易。

張麗善表示，感謝館方鍥而不捨堅持到今天，才能從文化館升級到博物館，「西螺生態博物館」樹立文化空間營運的良好典範，期盼未來有更多的優質民間館舍能夠加入私立博物館的行列。

雲林縣西螺延平老街文化館日前獲文化部審核通過，晉升為西螺生態博物館，成為雲林首座、全台第7座私立博物館，縣長張麗善（中）盼其成為雲林各館舍的典範，圖右為館長何美慧，圖左為文化觀光處長陳璧君。記者陳雅玲／攝影
雲林縣西螺延平老街文化館日前獲文化部審核通過，晉升為西螺生態博物館，成為雲林首座、全台第7座私立博物館，縣長張麗善（中）盼其成為雲林各館舍的典範，圖右為館長何美慧，圖左為文化觀光處長陳璧君。記者陳雅玲／攝影
雲林縣西螺延平老街文化館日前獲文化部審核通過，晉升為西螺生態博物館，成為雲林首座、全台第7座私立博物館。記者陳雅玲／攝影
雲林縣西螺延平老街文化館日前獲文化部審核通過，晉升為西螺生態博物館，成為雲林首座、全台第7座私立博物館。記者陳雅玲／攝影
雲林縣西螺延平老街文化館日前獲文化部審核通過，晉升為西螺生態博物館，成為雲林首座、全台第7座私立博物館，縣長張麗善（中）盼其成為雲林各館舍的典範，圖左為館長何美慧，圖右為文化觀光處長陳璧君。記者陳雅玲／攝影
雲林縣西螺延平老街文化館日前獲文化部審核通過，晉升為西螺生態博物館，成為雲林首座、全台第7座私立博物館，縣長張麗善（中）盼其成為雲林各館舍的典範，圖左為館長何美慧，圖右為文化觀光處長陳璧君。記者陳雅玲／攝影
雲林縣西螺延平老街文化館日前獲文化部審核通過，晉升為西螺生態博物館，成為雲林首座、全台第7座私立博物館。記者陳雅玲／攝影
雲林縣西螺延平老街文化館日前獲文化部審核通過，晉升為西螺生態博物館，成為雲林首座、全台第7座私立博物館。記者陳雅玲／攝影

博物館 文化資產 雲林

延伸閱讀

民主學校第六期發布 將下鄉雲林體驗在地民主文化

雲林育仁國小絲竹樂團獲基金會捐款 換新樂器盼再創佳績

斗南分局舊廳舍變身古蹟餐廳 打造文化觀光新地標

置身其中宛如漫步京都 雲林斗南百年歷史日式警廳舍重生

相關新聞

22年深耕在地歷史文化 全台第7座私立博物館落腳雲林西螺

雲林縣西螺延平老街文化館22年來長期深入活化歷史街區，是西螺文化藝術及文化資產保存工作的重要據點，日前獲文化部審核通過，...

嘉義縣水上鄉迎接耶誕節 今年首度擴大打造3大夢幻燈區

嘉義縣水上鄉迎接耶誕節，今年首次擴大耶誕燈區範圍，在南靖糖廠、大崙新興宮及水上溪東公園打造3大燈區，南靖糖廠主燈預計明晚...

龍年尾嘉義市生育率低 催生市府下月調高生育津貼每胎3萬元

嘉市生育率低，有議員說，今年龍年新生兒與12年前龍年相較，幾乎腰斬，連3年每對新人生不到1胎，因應少子化，鼓勵市民生育、...

蘇貞昌送嘉義縣大禮現代化肉品市場 延宕4年工程未發包原因曝

行政院前院長蘇貞昌2020年12月初，到嘉義縣視察肉品市場，宣布投入20億元興建新式肉品及屠宰場成為全台示範場，市場20...

交通罰單重複開2千件 台南人氣炸

台南市發生重複開交通違規罰單（紅單）的烏龍案。議員接獲許多民眾陳情，9月接到紅單繳了罰款，12月又接到同樣的紅單，以為遇...

台南北外環4期擬高架 近民宅遭抗議

台南都會區北外環道路第4期正進行硬體細部設計，初步規畫路段採高架化，但道路距離民宅僅約25公尺，引發地方居民不滿，立委陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。