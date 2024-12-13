嘉義縣水上鄉迎接耶誕節 今年首度擴大打造3大夢幻燈區

嘉義縣水上鄉迎接耶誕節，今年首次擴大耶誕燈區範圍，在南靖糖廠、大崙新興宮及水上溪東公園打造3大燈區，南靖糖廠主燈預計明晚5點55分點燈，下午1點起還有節慶市集、DIY體驗，燈飾續展至明年2月，將節慶氛圍延長至元宵節。

水上鄉長林緗亭說，主燈點燈儀式12月14日晚上在南靖糖廠舉行，以「水上之光」展現夢幻氣息，溪東公園主打「奇幻X探索」氛圍，大崙新興宮以「自然X連結」為主題，結合宗教文化與節慶意象，燈區有許多打卡熱點，歡迎民眾拍照分享。