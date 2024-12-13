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嘉義縣水上鄉迎接耶誕節 今年首度擴大打造3大夢幻燈區

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣水上鄉今年耶誕節首度擴大打造3大燈區，還有節慶市集及耶誕晚會等活動。圖／水上鄉公所提供
嘉義縣水上鄉今年耶誕節首度擴大打造3大燈區，還有節慶市集及耶誕晚會等活動。圖／水上鄉公所提供

嘉義縣水上鄉迎接耶誕節，今年首次擴大耶誕燈區範圍，在南靖糖廠、大崙新興宮及水上溪東公園打造3大燈區，南靖糖廠主燈預計明晚5點55分點燈，下午1點起還有節慶市集、DIY體驗，燈飾續展至明年2月，將節慶氛圍延長至元宵節

水上鄉長林緗亭說，主燈點燈儀式12月14日晚上在南靖糖廠舉行，以「水上之光」展現夢幻氣息，溪東公園主打「奇幻X探索」氛圍，大崙新興宮以「自然X連結」為主題，結合宗教文化與節慶意象，燈區有許多打卡熱點，歡迎民眾拍照分享。

林緗亭也說，點燈儀式當天下午1點起將舉辦節慶市集、DIY體驗課程及耶誕晚會，邀請水上國小舞蹈班與地方高中社團演出，舉辦二手市集，鼓勵大家攜帶閒置衣物交換，下午5點35分開場表演，下午5點55分正式點燈，點燈後還有親子互動表演。

嘉義縣水上鄉今年耶誕節首度擴大打造3大燈區，位於南靖糖廠的主燈預計明晚點燈。圖／水上鄉公所提供
嘉義縣水上鄉今年耶誕節首度擴大打造3大燈區，位於南靖糖廠的主燈預計明晚點燈。圖／水上鄉公所提供
嘉義縣水上鄉今年耶誕節首度擴大打造3大燈區，還有節慶市集及耶誕晚會等活動。圖／水上鄉公所提供
嘉義縣水上鄉今年耶誕節首度擴大打造3大燈區，還有節慶市集及耶誕晚會等活動。圖／水上鄉公所提供
嘉義縣水上鄉今年耶誕節首度擴大打造3大燈區，位於南靖糖廠的主燈預計明晚點燈。圖／水上鄉公所提供
嘉義縣水上鄉今年耶誕節首度擴大打造3大燈區，位於南靖糖廠的主燈預計明晚點燈。圖／水上鄉公所提供

DIY 元宵節 林緗亭

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