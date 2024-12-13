龍年尾嘉義市生育率低 催生市府下月調高生育津貼每胎3萬元

嘉市生育率低，有議員說，今年龍年新生兒與12年前龍年相較，幾乎腰斬，連3年每對新人生不到1胎，因應少子化，鼓勵市民生育、減輕父母育兒經濟負擔，下月明年1月1日起出生新生兒，調高為每生育1名新生兒補助3萬元，並營造友善托育環境，5年新增6處托嬰中心。

議會定期會三讀通過市府明年總預算案，其中生育津貼每胎調高為3萬元，能否催生提高生育率？陳姓市民說，國人視為吉祥龍年近尾聲，龍年增加生育效應未顯現，明年又是蛇年，物價、房價高漲、人口外流、工作機會少，提高生育津貼作用不大。

議員鄭光宏上月質詢，搶救少子化，1997年起各縣市編列生育津貼鼓勵生育，市府2006年發放，但27年來，少子化未改善，反而日趨嚴峻，今年「每對夫妻生不到1胎」，12年前龍年，新生兒2072人，此後一路下滑，今年龍年，原預期會觸底反彈，孰料10月底，僅出生934人，與12年前相較，新生兒幾乎腰斬，龍年效應未顯現。

12年新生兒與生育津貼比較，生育津貼從3600元、1萬2千元、1萬4千元，2年前調升至2萬2千元，對生育率幾乎沒幫助，新生兒持續探底。結婚對數與新生兒出生數發現，疫情爆發，結婚率下降，連帶影響新生兒下滑，2022年後結婚對數超越新生兒出生數，「每對夫妻生不到1胎」。

鄭光宏說，今年未婚比例嘉市又奪冠。專家指出，近年台灣屢將重點擺放搶救生育率，少提倡「結婚率」，搶救生育率固然重要，但提升結婚率才是關鍵，政府預算配置比重失衡、劃錯重點，呼籲市府將重心、資源、預算放在提升結婚率，宣導婚育價值重要性，翻轉少子化困境。