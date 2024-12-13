蘇貞昌送嘉義縣大禮現代化肉品市場 延宕4年工程未發包原因曝
行政院前院長蘇貞昌2020年12月初，到嘉義縣視察肉品市場，宣布投入20億元興建新式肉品及屠宰場成為全台示範場，市場2022年9月停止屠宰拍賣，拆除舊市場，原訂今年底完工，因中央畜產會、縣府及朴市農會合組公司，以及營建成本高修正計畫等因素，延宕4年還未發包動工，完工目標延到2028年。
朴子市農會經營成立一甲子的嘉縣肉品市場，畜產會發包拆除建物，市場園區空蕩封閉，嘉縣承銷人改到鄰近嘉市等縣市肉品市場，參加豬隻拍賣，增加交通運送支出，抱怨改建肉品市場行政效率緩慢。
縣府農業處證實「現代化肉品市場附設屠宰冷凍加工廠」工程進度延後，因應預算調整，屠宰規模和廢水處理量能調整為1天1500頭，旺日或特殊需求1天2000頭，公司法人組成，興建修正計畫報農業部核定中。
未來肉品市場朝公司化經營，畜產會、縣府及朴子市農會等多家農會將共同出資，由縣府、農會股份51％、畜產會49％比例出資，依法成立畜產股份有限公司，目前畜產會統籌主導，公司登記依法規營運，配合政策推動產銷調節等任務。
畜產保育科說，預算一度因雇工購料成本上升增到30多億元，當時農業部認為，民間取得HACCP驗證廠家數多，建議縣府與畜產會評估市場供需通路銷售，綜合考量，決定維持20億元預算，下修屠宰量能等工項設計，等興建修正計畫農業部核定，由新成立畜產公司辦理發包興建。
根據農業部官網，前行政院長蘇貞昌長2020年12 月6日視察嘉縣現代化肉品市場改建預定地，宣示政府全力推動養豬產業轉型升級決心，為加速屠宰場肉品現代化，由中央畜產會與嘉縣肉品市場攜手，共同推動興建新式屠宰場，是國內肉品市場轉型第1家。
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