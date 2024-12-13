快訊

Netflix天菜男星驟逝！罹患神秘隱疾僅半年 享年37歲

台中22歲惡劣男肇逃被逮！闖紅燈撞機車 二度輾壓釀2人重傷

新聞幕後／雙城論壇黑名單！上海台辦主任不能來 連陸媒都全封殺

蘇貞昌送嘉義縣大禮現代化肉品市場 延宕4年工程未發包原因曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
朴子市農會經營成立一甲子的嘉縣肉品市場，畜產會發包拆除建物，市場園區空蕩封閉。圖／嘉縣府提供
朴子市農會經營成立一甲子的嘉縣肉品市場，畜產會發包拆除建物，市場園區空蕩封閉。圖／嘉縣府提供

行政院前院長蘇貞昌2020年12月初，到嘉義縣視察肉品市場，宣布投入20億元興建新式肉品及屠宰場成為全台示範場，市場2022年9月停止屠宰拍賣，拆除舊市場，原訂今年底完工，因中央畜產會、縣府及朴市農會合組公司，以及營建成本高修正計畫等因素，延宕4年還未發包動工，完工目標延到2028年。

朴子市農會經營成立一甲子的嘉縣肉品市場，畜產會發包拆除建物，市場園區空蕩封閉，嘉縣承銷人改到鄰近嘉市等縣市肉品市場，參加豬隻拍賣，增加交通運送支出，抱怨改建肉品市場行政效率緩慢。

縣府農業處證實「現代化肉品市場附設屠宰冷凍加工廠」工程進度延後，因應預算調整，屠宰規模和廢水處理量能調整為1天1500頭，旺日或特殊需求1天2000頭，公司法人組成，興建修正計畫報農業部核定中。

未來肉品市場朝公司化經營，畜產會、縣府及朴子市農會等多家農會將共同出資，由縣府、農會股份51％、畜產會49％比例出資，依法成立畜產股份有限公司，目前畜產會統籌主導，公司登記依法規營運，配合政策推動產銷調節等任務。

畜產保育科說，預算一度因雇工購料成本上升增到30多億元，當時農業部認為，民間取得HACCP驗證廠家數多，建議縣府與畜產會評估市場供需通路銷售，綜合考量，決定維持20億元預算，下修屠宰量能等工項設計，等興建修正計畫農業部核定，由新成立畜產公司辦理發包興建。

根據農業部官網，前行政院長蘇貞昌長2020年12 月6日視察嘉縣現代化肉品市場改建預定地，宣示政府全力推動養豬產業轉型升級決心，為加速屠宰場肉品現代化，由中央畜產會與嘉縣肉品市場攜手，共同推動興建新式屠宰場，是國內肉品市場轉型第1家。

朴子市農會經營成立一甲子的嘉縣肉品市場，畜產會發包拆除建物，市場園區空蕩封閉。圖／嘉縣府提供
朴子市農會經營成立一甲子的嘉縣肉品市場，畜產會發包拆除建物，市場園區空蕩封閉。圖／嘉縣府提供
前行政院長蘇貞昌長2020年12 月6日視察嘉縣現代化肉品市場改建預定地。記者魯永明／翻攝
前行政院長蘇貞昌長2020年12 月6日視察嘉縣現代化肉品市場改建預定地。記者魯永明／翻攝

畜產會 農會

延伸閱讀

綠營「女戰神」藍綠立委扭打掛彩濺血 王美惠左手貼紗布跑行程

賴清德總統令 劉世忠出任駐越南代表

控陳時中採購疫苗貪1億美金涉誹謗 吳子嘉聲請傳喚蔣萬安作證

當年接手台鹽董座徹查陳啓昱 吳容輝曝真相其實是這樣

相關新聞

交通罰單重複開2千件 台南人氣炸

台南市發生重複開交通違規罰單（紅單）的烏龍案。議員接獲許多民眾陳情，9月接到紅單繳了罰款，12月又接到同樣的紅單，以為遇...

蘇貞昌送嘉義縣大禮現代化肉品市場 延宕4年工程未發包原因曝

行政院前院長蘇貞昌2020年12月初，到嘉義縣視察肉品市場，宣布投入20億元興建新式肉品及屠宰場成為全台示範場，市場20...

台南北外環4期擬高架 近民宅遭抗議

台南都會區北外環道路第4期正進行硬體細部設計，初步規畫路段採高架化，但道路距離民宅僅約25公尺，引發地方居民不滿，立委陳...

反養雞場延燒 台南東山區東河里民要罷免里長

台南市新設置畜牧設施管理自治條例規定距離聚落至少要400公尺，但紛爭不斷，目前100多場申請有近50場遭居民反對，還有里...

嘉市科技執法 忠孝路、保建街口違規抓最多

嘉義市警局從2022年起共建置19處科技執法，今年1至10月科技執法，以忠孝路與保建街口，取締未依2段式左轉件數最多，計...

芥菜種會培育兩名青年初嘗試 攜手種出虎尾1公頃無毒米

兩名青年「阿木」、「小庭」在基督教芥菜種會協助下，合力種植1公頃無毒稻米今天收成，眾多教友及農友一起歌頌兩人百日辛苦的成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。