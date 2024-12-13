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嘉市科技執法 忠孝路、保建街口違規抓最多

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市警局統計1至10月科技執法，以忠孝路與保建街口，取締未依2段式左轉件數最多，計5828件。記者魯永明／翻攝
嘉義市警局統計1至10月科技執法，以忠孝路與保建街口，取締未依2段式左轉件數最多，計5828件。記者魯永明／翻攝

嘉義市警局從2022年起共建置19處科技執法，今年1至10月科技執法，以忠孝路與保建街口，取締未依2段式左轉件數最多，計取締5828件，平均每月19.4件違規；議員曾質詢交通罰款偏高，警方說，執法以安全為目的不是求績效。

交通隊說，經交通事故碰撞構圖研析，發現忠孝路與保建街路口交通事故肇因，以側撞事故居多，7月在東側設置1組科技執法系統，針對汽機車行經行人穿越道不暫停讓行人先行，及機車未依2段式轉彎等違規行為，全天候蒐證取締。

市警局表示，科技執法取締件數最多的忠孝路與保建街路口，鄰近嘉基醫院，是人車潮聚集活動較多路口，提醒民眾行經路口減速慢行，暫停讓行人。

市警局公布19處科技執法路段：中山路段（林森西路至文化路噴水圓環）；中山路與中正路口；中山路與林森西路；民族路與文化路口；友愛、友忠、北港路多岔路口；中興路與北港路口；中山路與民生北路口。

民生北路與民族路口；吳鳳北路與林森西路口；垂楊路與吳鳳南、北路口；民生南路與興業西路口；林森西路與國華街口；忠孝路與保健街口；博愛路、文化路、興達路多岔路口；國華街與崇文街口；垂楊路與文化路口；忠孝路與義教街口；忠孝路與博東路口；高鐵大道與埤竹路口。

交通事故 科技執法 行人

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