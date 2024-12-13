台南北外環4期擬高架 近民宅遭抗議

台南都會區北外環道路第4期正進行硬體細部設計，初步規畫路段採高架化，但道路距離民宅僅約25公尺，引發地方居民不滿，立委陳亭妃昨邀國土署南工分署及水利署第六河川分署開說明會，居民拉布條抗議，陳亭妃要求修正創造雙贏路線。

北外環道路為紓解南科帶來的車潮及交通壅塞，全線約14公里，逾6公里已通車，第2期施工中，第4期路線橫跨北區及永康區，將由台19線溪頂寮大橋往西延伸至台17線大港觀海橋，目前正進行細部設計，但居民指道路設計讓他們打開家門就感受高架橋的壓迫，未來也會有車流噪音的問題。

陳亭妃表示，北外環第4期工程道路採高架化，在不影響鹽水溪水流及防洪功能下，橋梁落墩為何不設置在一旁鹽水溪高灘地，尤其高灘地寬度相當足夠。

南工分署長林敬賢說，第4期路線經南市都計委員會審議通過，高架橋規畫設計需要遵照水利法規，在河川治理線內不得有建築構造物興建，橋梁落墩倘若要設置在鹽水溪高灘地，需要水利署第六河川分署配合同意。

第六河川分署副分署長吳宗寶指出，北外環第4期工程目前以跨河構造物申請，相關法規修正，禁止橋梁落墩與水道治理計畫線平行，避免影響水流及防洪，橋梁落墩若要設置在鹽水溪高灘地，需要專案處理。

陳亭妃要求南工分署2個月內向六河分署提報專案需求，修正規畫設計，否則居民無法接受現有規畫，北外環道路第4期恐會卡關，她說「不是要反對公共建設，而是要創造雙贏路線」。