聽新聞
0:00 / 0:00

反養雞場延燒 台南東山區東河里民要罷免里長

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市畜牧場設置六都第一，市府農業局表示政府鼓勵產業升級，新設場多朝向環保、節能及永續等發展。圖／台南市農業局提供
台南市畜牧場設置六都第一，市府農業局表示政府鼓勵產業升級，新設場多朝向環保、節能及永續等發展。圖／台南市農業局提供

台南市新設置畜牧設施管理自治條例規定距離聚落至少要400公尺，但紛爭不斷，目前100多場申請有近50場遭居民反對，還有里長被連署罷免議員批自治條例造成業者無所適從，地方分裂，市府昨在議會專案報告，議員要求重新檢討距離，明確規範業者溝通的對象和範圍等，下次定期會提出修正案。

提案人議員周嘉韋表示，市議會2021年10月通過「新設置畜牧設施管理自治條例」實施後，許多居民認為400公尺仍不足以隔絕畜牧設施所帶來的環境影響，例如空氣汙染和臭味；且自治條例中對於業者需要與那些居民進行溝通並沒有明確的規範，僅以距離作為唯一的標準，導致業者無所適從，也易引發居民的抗議。

議員李宗翰也說，當初制定自治條例，就主張要1000公尺以上，後來經討論定為400公尺，但顯然無法解除居民的疑慮，支持修正，像雲林也是畜牧大縣就採取距離1000公尺以上，台南市用最嚴格的標準規範畜牧場的設置，可以減少居民的疑慮。

議會做成3點決議，請農業局明確化新設畜牧設施申請者的溝通對象及範圍，避免畜牧業者無所適從；居民有對於居住環境品質的權益，畜牧場也有經營畜禽生產的權益，業者在尋找設置畜牧場地點時，應事先了解在地民情，尋求民眾生活權益與畜牧產業發展的平衡，請業者與地方民眾妥善溝通，避免未來有衝突及阻力；如申請業者或居民在溝通過程遇到不法的要求或暴力介入，可尋求司法或警察機關協助排除。

農業局代理局長陳仲杰表示，會以顧及在地居民生活品質及業者產業的權益，盡量取得平衡點，避免造成衝突雙方的損傷，朝向雙贏。

最近東山區東河里爆發居民不滿養雞場進駐發動抗爭，發動連署罷免里長吳火生，本月21日將投票，吳火生稱是遭到有心人士抹黑，自認處事公正，希望事情能圓融解決；農業局說，因畜牧場設置導致罷免里長，是台南市首例，不樂見事態如此發展，希望雙方能溝通。

溝通 牧場 空氣汙染 罷免 議員

延伸閱讀

畜牧場全台第一！台南上百養雞場申請近半爆抗爭 里長被提罷免

南市7連霸村里長...住戶質疑偏袒養雞業者 罷免案連署成立

選罷法頻受杯葛 藍委：不怕綠發動大罷免

明年綠營發動大罷免？朱立倫：國民黨不會客氣「以戰止戰」

相關新聞

交通罰單重複開2千件 台南人氣炸

台南市發生重複開交通違規罰單（紅單）的烏龍案。議員接獲許多民眾陳情，9月接到紅單繳了罰款，12月又接到同樣的紅單，以為遇...

台南北外環4期擬高架 近民宅遭抗議

台南都會區北外環道路第4期正進行硬體細部設計，初步規畫路段採高架化，但道路距離民宅僅約25公尺，引發地方居民不滿，立委陳...

反養雞場延燒 台南東山區東河里民要罷免里長

台南市新設置畜牧設施管理自治條例規定距離聚落至少要400公尺，但紛爭不斷，目前100多場申請有近50場遭居民反對，還有里...

嘉市科技執法 忠孝路、保建街口違規抓最多

嘉義市警局從2022年起共建置19處科技執法，今年1至10月科技執法，以忠孝路與保建街口，取締未依2段式左轉件數最多，計...

芥菜種會培育兩名青年初嘗試 攜手種出虎尾1公頃無毒米

兩名青年「阿木」、「小庭」在基督教芥菜種會協助下，合力種植1公頃無毒稻米今天收成，眾多教友及農友一起歌頌兩人百日辛苦的成...

台南北外環道路第4期恐卡關？ 高架離住家僅25米惹民怨

台南都會區北外環道路第4期正進行硬體細部設計中，初步規畫路段採高架化，但道路距離民宅僅約25公尺，引發地方居民不滿，立委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。