反養雞場延燒 台南東山區東河里民要罷免里長

台南市新設置畜牧設施管理自治條例規定距離聚落至少要400公尺，但紛爭不斷，目前100多場申請有近50場遭居民反對，還有里長被連署罷免，議員批自治條例造成業者無所適從，地方分裂，市府昨在議會專案報告，議員要求重新檢討距離，明確規範業者溝通的對象和範圍等，下次定期會提出修正案。

提案人議員周嘉韋表示，市議會2021年10月通過「新設置畜牧設施管理自治條例」實施後，許多居民認為400公尺仍不足以隔絕畜牧設施所帶來的環境影響，例如空氣汙染和臭味；且自治條例中對於業者需要與那些居民進行溝通並沒有明確的規範，僅以距離作為唯一的標準，導致業者無所適從，也易引發居民的抗議。

議員李宗翰也說，當初制定自治條例，就主張要1000公尺以上，後來經討論定為400公尺，但顯然無法解除居民的疑慮，支持修正，像雲林也是畜牧大縣就採取距離1000公尺以上，台南市用最嚴格的標準規範畜牧場的設置，可以減少居民的疑慮。

議會做成3點決議，請農業局明確化新設畜牧設施申請者的溝通對象及範圍，避免畜牧業者無所適從；居民有對於居住環境品質的權益，畜牧場也有經營畜禽生產的權益，業者在尋找設置畜牧場地點時，應事先了解在地民情，尋求民眾生活權益與畜牧產業發展的平衡，請業者與地方民眾妥善溝通，避免未來有衝突及阻力；如申請業者或居民在溝通過程遇到不法的要求或暴力介入，可尋求司法或警察機關協助排除。

農業局代理局長陳仲杰表示，會以顧及在地居民生活品質及業者產業的權益，盡量取得平衡點，避免造成衝突雙方的損傷，朝向雙贏。

最近東山區東河里爆發居民不滿養雞場進駐發動抗爭，發動連署罷免里長吳火生，本月21日將投票，吳火生稱是遭到有心人士抹黑，自認處事公正，希望事情能圓融解決；農業局說，因畜牧場設置導致罷免里長，是台南市首例，不樂見事態如此發展，希望雙方能溝通。