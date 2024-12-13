交通罰單重複開2千件 台南人氣炸

台南市發生重複開交通違規罰單（紅單）的烏龍案。議員接獲許多民眾陳情，9月接到紅單繳了罰款，12月又接到同樣的紅單，以為遇到詐騙，要取消還需自提申訴。市警局交通大隊初估逾2千件，指因未有郵寄送達成功電子訊息且未收受實體退件，已檢討修正。

台南市議會國民黨團表示，這幾天接民眾陳情電話接到手軟，「被開罰單已經超不爽了，還重複接到罰單」，民眾詢問交通事件裁決中心竟被要求提出申訴，「已經繳罰款，為何還要市民主動申訴？」引發強烈民怨。

國民黨團書記長林燕祝說，議會支持交通大隊編1200萬預算，委外廠商處理紅單按件寄送事宜，卻出這麼大的瑕疵，經查問題是出在交通大隊委外廠商和中華郵政公司，在送達的確認環節，要求確認監督責任歸屬，不排除檢討明年預算。

交通大隊長洪國哲表示，委辦以來只有9月發生異常，會檢討這次紅單異常狀況，主要是郵件寄送達後，要將郵寄情形回報給廠商，這次沒有接到回報，廠商礙於紅單2個月的有效期，才進行二度送達，是依規定處理，往後會要求廠商和中華郵政做好資訊嫁接，交互確認送達環節。

交大說，末來將改以「郵件查詢單」行文郵局逐案管制，也會向監理系統覆核追蹤紅單結案情形，避免二次郵寄困擾。

交通裁決所主任李明德說，上周接到2、30通陳訴電話，會過濾，若重複收到罰單的民眾就不須申訴。

市警局指出，重複收到紅單的民眾，如有繳納罰款，無須再次繳納，亦無須申訴，如有疑義者，可聯繫交通警察大隊執法組06-2620488，安排專人說明及處理。