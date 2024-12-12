芥菜種會培育兩名青年初嘗試 攜手種出虎尾1公頃無毒米

兩名青年「阿木」、「小庭」在基督教芥菜種會協助下，合力種植1公頃無毒稻米今天收成，眾多教友及農友一起歌頌兩人百日辛苦的成果，米香滿田野溫馨又感人，尤其歷經3次颱風仍能收成，讓因學校關閉拿不到學歷而傷心的「小庭」也露出滿足的笑容。

基督教芥菜種會發起「青農孵育計畫」，鼓勵青農返鄉投入友善農業，今年8月協助住虎尾的「阿木」和斗南「小庭」在元長鄉合力種植1公頃花蓮26號的丰稻稘燉飯米。

歷經3個半月辛苦種植，近日收割順利收成2.3噸的無毒稻米，今天在稻田舉辦豐收慶祝並唱聖歌感謝天佑兩人克服萬難首戰成功，並以收成的無毒米現場烹煮披薩和燉飯料理供大家品味「粒粒皆辛苦」的米香，元長鄉長李明明說這是她吃過最香、最感動的米食。

「阿木」是新北板橋人，虎尾科技大學農業科技系畢業目前居住虎尾，因罹自體免疫疾病，有時行動不便，下田耕作更吃力，但依然靠著不放棄的心完成這不可能的任務，看到稻田收割他太開心了。

他說，3個多月來經歷病蟲害、空包彈等難題，體會到實際下田和學校所學截然不同，經過這次實戰洗禮，不僅稻作收成，心也跟著成長，未來將帶入自己專長的農業數據分析，找出如何解決農作損害問題，他有信心會愈種愈好。

斗南人的「小庭」則曾因心理創傷不敢與人接觸，尤其就讀環球科大，剩最後一學期學校卻關閉，使他無法如願畢業取得學歷，甚感傷心，加入計畫3個月來兩人共管1公頃稻田，原認為天方夜譚，但愈種愈有心得，看到餐桌上米食全是他們自己種的，吃起來特別香。

「樂在苦田裡」他說，今年颱風特別多，3翻兩次強颱吹不倒他們的稻，「我感覺這些稻米可能很愛風！」。看到收成在眼前，也彌補他「失學」的傷痛，變得開朗有力，他感謝颱風和稻米的考驗。