民控幼兒遭性侵被吃案 台南教局反控惡意攻擊女承辦
台南有民眾透過通訊軟體等管道指稱其幼兒遭性侵卻被吃案，台南市教育局今天予以駁斥，並稱當事民眾以非理性惡意言語攻擊承辦人員，已蒐證並將提告，盼社會理性看待此事。
台南市政府教育局代理主任秘書陳宗暘今天接受媒體聯訪表示，教育局對每一陳情案件皆嚴謹看待並依規定程序處理，不會也沒必要偏袒任何一方，當事人對此案窮追不捨，教育局更不可能吃案。
陳宗暘表示，此案於9月24日獲報後，立即依程序組成調查小組，3名調查小組委員全數外聘，包含具兒少保護、性侵害防治相關法律專業及幼教專家學者與律師，調查結果於11月1日提送認定委員會審議，決議為就現有證據，無從認定疑似行為人有對幼生涉及檢舉事項違法行為。
他說，此案目前已進入司法審理階段，相關影像證據資料皆已配合提供司法機關調查，教育局對性平事件不隱匿、不包庇、不拖延及虐童零容忍，絕不會有包庇疑似行為人或幼兒園等違法行為，但也要力求勿枉勿縱。
陳宗暘強調，事件當事家長不滿意處理結果，但不循正常管道舉證陳情，近期不斷透過各種通訊軟體等管道，以扭曲事實資訊，惡意攻擊散播，且查案過程屢次以惡意言語威脅、戲謔、騷擾女性承辦人員，讓從事公務女性員工心生害怕，甚至離職。
他說，當事民眾種種不當言行，教育局深感遺憾也予以譴責，並將針對種種違法行為逐一蒐證提出告訴，期盼社會大眾理性判斷，勿輕信不實謠言，也勿轉傳相關影片，以免誤導視聽。
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