快訊

不敵進口模組衝擊！中美晶電池產線明年元月停工 員工預支一個月特休

嘉縣府帶鄒族人參訪紐西蘭 與毛利人文化交流

中央社／ 嘉義縣12日電

嘉義縣阿里山鄉山美國小鄒族學生5日與縣府團隊前往紐西蘭參訪，與當地毛利部落及學校師生進行交流，山美國小學生表演鄒族歌曲，並加碼演出三首毛利歌舞，讓毛利族人又驚又喜。

嘉義縣政府發布新聞稿表示，副縣長劉培東5日率縣府團隊前往紐西蘭展開為期一周的參訪，鄒族人阿里山鄉長高瑞芳、無黨籍縣議員武清山、達邦社及特富野社鄒族頭目及山美國小學生等28人同行。

參訪毛利族人Papakura marae部落時，毛利人以傳統歡迎儀式迎接，並全程使用毛利語致詞及吟唱，鄒族頭目送上代表阿里山鄒族特有的服飾作為見面禮；山美國小學生也獻上四首鄒族歌曲，並加碼演出三首毛利歌舞，讓毛利族人又驚又喜，紛紛稱讚小朋友們很專業。

劉培東說，在紐西蘭羅托路亞市台裔議員王飛雪協助下，參訪紐西蘭知名的家庭支持健康服務中心TeArawa Whānau Ora，了解當地毛利原住民的健康促進與醫療服務相關經驗，並拜會羅托路亞市政府。

劉培東指出，家庭支持健康服務中心將毛利價值觀運用在傳統基礎上，提供多元健康營造策略，再轉介至底下的機構進行後續服務，中心則持續追蹤個案，中心的運作模式可以作為日後推展嘉義縣原住民健康照護政策參考。

此外，與羅托路亞市長塔普賽爾Tania Tapsell會面時，致贈阿里山高山茶，並送上邀請函，誠摯歡迎塔普賽爾Tania Tapsell以及王飛雪，參加明年阿里山鄉2月舉辦的鄒族戰祭及12月的高山茶都活動。

劉培東說，早在2019年毛利族人就前來鄒族拜訪，此次回訪是考察相關原民文化與推廣國際教育，毛利族人運用自身文化優勢，創造經濟價值並落實文化保存，毛利文化村規劃及活動設計上皆展現毛利主體性，不僅讓文化傳承更有意義，也值得台灣原住民族推動觀光借鏡。嘉義縣府參訪團今天結束行程返台。

小學生 族人 鄒族

延伸閱讀

幸福指數大調查／嘉義縣 農工、科技並行

有機世界大會61國齊聚南華大學 分享交流提升台灣能見度

阿里山今發生規模4.2地震 專家：後續可能有一系列群震

超美...阿里山賞楓季12月登場 楓紅谷交織雲海宛如仙境

相關新聞

台南北外環道路第4期恐卡關？ 高架離住家僅25米惹民怨

台南都會區北外環道路第4期正進行硬體細部設計中，初步規畫路段採高架化，但道路距離民宅僅約25公尺，引發地方居民不滿，立委...

南市爆開出大量「重複交通紅單」 警局急查原因提補救

台南市議會國民黨團接獲陳情，9月份接到交通違規紅單繳納罰款後，12月又接到同樣的紅單，民眾以為遇到詐騙，相當傻眼，市警局...

芥菜種會培育兩名青年初嘗試 攜手種出虎尾1公頃無毒米

兩名青年「阿木」、「小庭」在基督教芥菜種會協助下，合力種植1公頃無毒稻米今天收成，眾多教友及農友一起歌頌兩人百日辛苦的成...

日本宮崎縣議會日台友好議員聯盟拜會黃偉哲 深化合作

日本宮崎縣議會日台友好議員聯盟會長丸山裕次郎率聯盟成員一行16人團今天到台南市政府拜會，希望促進與台南及台灣更深層次的交...

畜牧場全台第一！台南上百養雞場申請近半爆抗爭 里長被提罷免

台南市議會於2021年10月通過「新設置畜牧設施管理自治條例」，規定新設置的畜牧設施距離聚落至少要400公尺，但紛爭仍不...

台南立委率溪北7校爭取體育署補助6千萬 提升體育設施

立委賴惠員今天邀請教育部體育署副署長房瑞文率團隊南下，爭取改善台南溪北新營、白河等地7所國中小學校園體育設施設備，市府及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。