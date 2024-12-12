勞動部考核保障勞權積極創新作為 南市獲六都第二

台南市職安健康處「督促事業單位遵守勞動條件法令業務考核評鑑」，在六都獲第二名，今天接受勞動部表揚，勞工局表示，會積極創新精進推動方式，保障勞工權益。

勞工局長王鑫基表示，隨著社會及產業型態的變遷，勞動型態及勞雇關係更趨複雜，衍伸的勞動議題更加多元。為保障勞動權益，提升整體勞動條件水準，職安健康處積極運用「檢查、輔導、宣導」等多元手法，並結合創新策略，督促事業單位落實勞動法令。

除持續針對高風險、經申訴或大眾傳播媒體廣為報導不符勞動法令規定等事業單位，加強勞動檢查並依法裁處外，同時亦因應行業性質及事業單位需求等，主動展開勞動法令遵循輔導，透過專人臨廠檢視，協助事業單位改善勞動條件，落實法令規定，降低勞資爭議發生。

如新設立事業單位對勞動基準法規定不甚熟悉，將新設立事業單位列為法遵輔導重點對象；因應疫情嚴峻期間，旅館業及旅行業營運受大幅衝擊，為避免勞工權益受損，立即展開旅館業及旅行業勞動條件法遵輔導等。另為拓展勞權宣導廣度，與各大工業區、區公所、農會及私部門合辦勞動法令宣導會，此外，也與轄內學校合作，辦理「未成年工作者勞動法令宣導會」，主動出擊進入校園，協助青少年為未來進入職場預做準備。

每周也會針對勞動權益事項，如民眾常見疑義、新修法規定及勞動部函釋等，即時製作宣導圖卡，並置於勞工局「臺南呷頭路」臉書，藉由便捷的網路服務加強宣導。

王鑫基指出，為提升政府服務品質，現行已建置勞工申訴案件管理系統，除可讓勞工即時查詢及掌握案件處理進度，亦可運用資訊系統統計功能，將年度龐大的申訴案件數進行細部分析，掌握南市勞動爭議概況，供擬定勞動檢查策略參考。