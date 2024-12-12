台南學甲區工廠地埋爐碴 裸露處將封蓋降低周邊影響

台南學甲工業區一處工廠所在地曾遭不法掩埋大量爐碴，雨後滲漏至緊鄰土地，地表水採樣呈強鹼性；環境部長彭啓明今天前往視察，決議裸露處將採封蓋阻隔法，降低對周邊土地影響。

彭啓明下午帶領環境部官員，會同台南市政府環保局、國有財產署等單位人員，前往視察位於學甲工業區的興業段804-2號土地，聽取相關單位進行現況簡報，並研議可行解決辦法，彭啓明還親自以試紙檢測土地上殘留表面水，發現酸鹼值呈強鹼性。

台南市環保局提供資料指出，學甲區遭不法掩埋爐碴案，可執行爐碴清除範圍內土地，均已強制業者清理完畢，804-2地確認清理完成，土壤也未受污染；至於有部分土地因上方已興建廠房，為保障廠房所有者權益，目前採取監控。

台南市環保局指出，804-2地隔壁工廠土地所埋爐碴尚未清除，兩塊土地交接處出現爐碴裸露情況，導致雨後滲漏至鄰地，地面水呈鹼性反應；不過，先前進行3次地下水採樣檢測，皆未超標。

彭啓明視察後接受媒體聯訪表示，這塊土地旁邊工廠下面還埋有很厚爐碴，裸露處對周邊造成影響，地表殘留水有顏色，且PH值檢測最高達13，但因已蓋有廠房，現實上無法立即進行處理，經研議後決定先進行阻隔，把裸露處封蓋起來，不與外界接觸，就不會有滲漏問題。

彭啓明指出，接下來將與國有財產署及台南市環保局合作進行土地管理，把對附近農地影響降到最低，並持續與土地所有人協調移除方式等問題，盼儘快解決。