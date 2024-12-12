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嘉市府與文策院簽合作意向書 擴大文化影響力

中央社／ 嘉義市12日電

嘉義市政府今天與文化內容策進院簽署合作意向書，未來結合雙方力量，深化影視投資及補助、文化科技場域合作及文化創業加速器等發展，擴大嘉義市文化影響力，與國際接軌。

嘉義市長黃敏惠與文策院長盧俊偉簽定合作意向書；黃敏惠致詞表示，嘉義市擁有豐厚歷史文化資源，嘉義市也善用優勢，與國際接軌，成為非六都第1個與文策院簽署合作意向書的城市。

黃敏惠指出，與文策院合作，將加速影視補助及投資、文化創業加速器、文化科技場域合作等項目發展，相信將為嘉義市文化內容產業提供更多機會與資源。

盧俊偉表示，嘉義市明年將策展迎接「諸羅建城320+1」，文策院將針對嘉義市的文化題材進行徵件，期待能徵得具指標性題材，擴大科技應用，除讓民眾能更沉浸式了解嘉義在地文史故事，也能進一步推廣至國際。

文策院副院長張文櫻指出，嘉義市的影視協拍已有相當水準，相信有市府對有意投入嘉義市城市主題影片拍攝業者進行初步篩選，再與文策院對接轉介，能讓更多企業看見好作品，擴大文化影響力。

嘉義市文化局長謝育哲表示，只要獲得嘉義市城市主題影片拍攝補助後，將轉介文策院，文策院將以「加速器概念」培育地方團隊對接企業資源，協助媒合投資評估，並辦理說明會，以利相關業者了解轉介機制或專案投資，進一步吸引業者挹注資金。

嘉義 影視 文策院

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