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台南北外環道路第4期恐卡關？ 高架離住家僅25米惹民怨

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南都會區北外環道路第4期正進行硬體細部設計中，初步規畫路段採高架化，但道路距離住家民宅僅約25公尺，引發地方居民不滿，拉起自製布條抗議，立委陳亭妃接獲陳情，今邀國土署南工分署及水利署第六河川分署到地方開說明會，會後要求國土署南工分署2個月內向第六河川分署提報需求，並進行相關規畫設計修正。記者萬于甄／攝影
台南都會區北外環道路第4期正進行硬體細部設計中，初步規畫路段採高架化，但道路距離住家民宅僅約25公尺，引發地方居民不滿，拉起自製布條抗議，立委陳亭妃接獲陳情，今邀國土署南工分署及水利署第六河川分署到地方開說明會，會後要求國土署南工分署2個月內向第六河川分署提報需求，並進行相關規畫設計修正。記者萬于甄／攝影

台南都會區北外環道路第4期正進行硬體細部設計中，初步規畫路段採高架化，但道路距離民宅僅約25公尺，引發地方居民不滿，立委陳亭妃接獲陳情，今邀國土署南工分署及水利署第六河川分署開說明會，會中居民一度拉起抗議布條，讓現場官員面露尷尬。

台南都會區北外環道路為台南近10年來的重大交通建設，全線約14公里，逾6公里已通車，目前北外環第2期在施工中，第4期則進行硬體設計中，路線將由台19線溪頂寮大橋往西延伸至台17線大港觀海橋，長度約3.7公里。

陳亭妃表示，北外環道路原本是要嘉惠所有台南人，但第4期道路規畫卻鄰近住家民宅，居民打開家門就感受高架橋的壓迫、恐慌，反而造成另一個問題產生，而這個問題並非現在才發生，當初全線規畫時就已提出，相關單位卻拖到現在無法再拖，才想要到地方解決問題。

她指出，第4期工程道路採高架化，在不影響鹽水溪水流及防洪功能下，橋樑落墩為何不設置在一旁鹽水溪高灘地，尤其高灘地寬度相當足夠，現在的規畫不僅讓居民住家天際線受到影響，未來也會有車流噪音的問題。

國土署南工分署長林敬賢說明，第4期路線現已經南市府都市計畫委員會審議通過，沿線雖鄰近鹽水溪，但高架橋規畫設計需要遵照水利法規，在河川治理線內不得有建築構造物興建，橋樑落墩倘若要設置在鹽水溪高灘地，需要水利署第六河川分署配合同意。

水利署第六河川分署副分署長吳宗寶則解釋，北外環第4期工程目前以跨河構造物申請，相關法規在2020年曾修正，禁止橋樑落墩與水道治理計畫線平行，避免影響水流及防洪，考量地方居民意見，倘若要將橋樑落墩設置在鹽水溪高灘地，需要另外專案進行處理。

陳亭妃當場要求國土署南工分署2個月內向水利署第六河川分署提報專案需求，並進行相關規畫設計修正，否則居民無法接受現有規畫，北外環道路第4期恐會卡關，陳亭妃也強調，「不是要反對公共建設，而是要創造雙贏路線」。

市議員陳怡珍、許至椿等今也都到場聲援，多位地方里長及居民在說明會中，更拉起自製布條，控訴「北外環快速道路路線南移，危害百姓生計」，希望政府傾聽地方心聲。

國土署南工分署長林敬賢（右）說明北外環道路第4期工程時，居民拉起抗議布條表達心聲，也讓官員一度面露尷尬。記者萬于甄／攝影
國土署南工分署長林敬賢（右）說明北外環道路第4期工程時，居民拉起抗議布條表達心聲，也讓官員一度面露尷尬。記者萬于甄／攝影

台南 陳亭妃

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