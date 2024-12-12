日本宮崎縣議會日台友好議員聯盟拜會黃偉哲 深化合作

日本宮崎縣議會日台友好議員聯盟會長丸山裕次郎率聯盟成員一行16人團今天到台南市政府拜會，希望促進與台南及台灣更深層次的交流，市長黃偉哲偕新聞及國際關係處長蘇恩恩、民政局長姜淋煌及七股區長李佳隆等出席歡迎訪團。

黃偉哲市長表示，台南跟日本之間淵源深厚，百年前由日本工程師八田與一及濱野彌四郎所建造的水庫及自來水系統讓台南市民感佩至今，而雙方的友好情誼更延續到現在，如上周林百貨的「府城摩登大遊行」就邀請了日本三大知名文化祭典團體一同參與。

黃偉哲表示，希望這樣的友好關係能夠代代相傳，延續至下一個世代。他特別提到，宮崎縣學生的海外教育旅行是一個促進雙方交流的絕佳機會，期盼未來能有更多來自宮崎縣的年輕朋友到訪台南，親身體驗這座城市獨特的人文風情與歷史魅力。

丸山裕次郎表示，宮崎縣的三股町與台南七股區的三股里同名，因此他們今天特地在七股區公所及三股社區的安排下前往當地參訪，包含參拜龍德宮、六孔管理站、七股潟湖、紅樹林保留區、紅蔥頭田地以及文蛤養殖等當地特色景點與產業。

丸山裕次郎強調，宮崎縣是日本神話的發源地之一，擁有豐富的文化底蘊，並熱情邀請黃偉哲市長未來能率團到訪宮崎縣，進一步促進雙方的文化交流。