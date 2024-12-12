劉婷瑟梅嶺美術館油畫創作展 畫說生活中詩意溫暖

藝術家劉婷瑟即起至12月29日在嘉義縣梅嶺美術館舉辦油畫創作展，以「美好人生」為主題，展出100多幅油畫及32幅素描手稿，呈現藝術家對生命深刻感悟與自然美景寫意詮釋。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，劉婷瑟油畫創作展15日下午3時將舉行開幕式，邀嘉義民歌合唱團與嘉義溫豆弦樂團合作演出，指揮曾維民將帶來多首經典校園民歌，包括「木棉道」、「秋蟬」、「看我聽我」等，為展覽增添藝術氛圍，20日上午10時安排藝術座談，邀請各界共襄盛舉。

劉婷瑟說，此次展覽以「生活滋味」、「寫生風情」、「獲獎系列」及「私房畫語」4大主題，展出100多幅油畫及32幅素描手稿，從早期代表作到近年新作，涵蓋多樣風格與題材。

策展人畫家莊玉明表示，劉婷瑟作品不僅展現技藝上的成熟，更流露出對自然與生活的深刻關注，她透過畫筆將情感轉化為色彩與構圖，傳遞生活中的詩意與溫暖，無論是地方風情、日常物件，或是抽象表現，都能觸動觀者心靈。

展出作品包括多件重要獲獎之作，如2023年台陽美展首獎作品「鳥店II」，以及多幅描繪地方風情的經典創作「祖厝印象」、「青蔥歲月」、「漁港晴日」；新作「瓶中花語」系列，以3幅100號連作為亮點，透過鮮奶瓶與花卉元素的結合，傳遞童年記憶與生活美感，色彩明亮、構圖新穎。

劉婷瑟原為法律界人士，曾任嘉義地方檢察署書記官、科長，後因熱愛繪畫而全心投入藝術創作，師承莊玉明，短短數年間即嶄露頭角，榮獲台陽美展、全國百號油畫大展等多項殊榮，成為嘉義藝術界新秀。