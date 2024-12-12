南市爆開出大量「重複交通紅單」 警局急查原因提補救
台南市議會國民黨團接獲陳情，9月份接到交通違規紅單繳納罰款後，12月又接到同樣的紅單，民眾以為遇到詐騙，相當傻眼，市警局指出因部分案件未有郵寄送達成功電子訊息且未收受郵局實體退件，12月5日起陸續進行第2次投遞，因民眾已於第1次投遞即已收件並繳納完畢，造成民眾困擾及不便。
交通大隊說，為避免類似案件再次發生，已要求爾後除一律改以「郵件查詢單」方式行文郵局查詢郵件投遞情形逐案管制，也會向監理系統實施覆核追蹤紅單結案情形，並由警局加強郵件寄送的異常稽核，以避免產生第二次郵寄寄送困擾。
市警局指出，本次有重複收到紅單的民眾，已有繳納紅單，毋須再次繳納，不會重複招罰，亦毋須申訴，如對繳納情形有疑義者，可聯繫交通警察大隊執法組06-2620488，安排專人向民眾說明及處理。
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