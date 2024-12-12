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2025龍崎光節空山祭 12/28登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

2025龍崎光節將於12月28日登場，展期至明(114)年2月16日，今年以「焰土新生」為策展主題，講述第五屆龍火燃盡後，餘燼化為沃土，孕育出新生命-「木」，象徵生命從大地中開始向上生長。

台南市長黃偉哲表示，已經邁入第6屆的龍崎光節空山祭活動，以關注地方議題精神，發掘龍崎的在地價值為核心，將文化節慶節和地方社群結合，成功帶動在地經濟，為台南山城小鎮帶來人潮、錢潮，更讓南關線在地特色產業有更多通路，是非常成功的案例，即便是收費的節慶活動，但願意買票入場的民眾是越來越多，希望今年的活動持續熱絡更創新高。

文化局說明，今年的活動有多個亮點：包含首次運用6米大型戶外山林間紗幕投影互動技術，強化民眾與科技藝術作品互動性；首次結合螢光繪畫與投影動畫，打造日夜雙重沉浸式體驗；首度與ibon售票合作，規劃推動主題套票，帶動全市旅遊量能；結合當地5里社區小旅行及南關線商圈集章串連，推出假日店家小旅行遊程，帶動南關線商機及旅遊動能。

聚傳媒

成功

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