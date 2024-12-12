模擬蜂螫與水域事故 南市府聯合渡假村大量傷患演練

照片取自臺南市政府

為強化臺南市觀光遊樂業對於災害事件大量傷患應變處置能力，南市府相關單位聯合轄內觀光遊樂業者，於11日上午十時在柳營尖山埤渡假村辦理大量傷病患演練。

臺南市長黃偉哲表示，為提升觀光遊樂業的緊急應變能力及民眾旅遊安全意識，南市府藉由此次計畫辦理救難宣導說明會、教育訓練、旅遊安全宣導及大量傷病患緊急救難演練，其中演練係業者串聯本府消防局、警察局、衛生局等單位，強化公私部門緊急救護、災害現場管制及轄內醫療量能掌握的應變能力。

觀旅局林國華局長表示，近年臺灣地區各觀光地區蜂螫意外頻傳，特別是秋季為蜂類活動高峰期，為強化本市觀光遊樂業遭遇蜂類攻擊事件發生之緊急應變機制，特別規劃本次演練主題為渡假村大草原週邊步道有大量遊客遭受蜂螫攻擊事件，並由尖山埤渡假村自衛消防編組人員一起進行大型活動安全演練，運用現有的資源及人力，以快速、有條理、安全性的原則下，進行立即通報、控制現場狀況，及傷者初步急救處置等，過程十分逼真。

尖山埤渡假村除了擁有秀麗的自然景觀外，園區還有多項水域活動為主的休閒遊憩設施，因此本次演練也規劃了模擬西碼頭有遊客搭乘遊湖船，於途中發生故障失去動力停泊在湖中並發生遊客不慎落水的水域活動事故，訓練現場服務人員能在第一時間的臨場反應與隨機應變能力，並協助遊客快速安全撤離為首要演習任務。

尖山埤渡假村表示，參與本次演練有助於強化員工防災意識與應變作為，同時也展現了自衛消防編組人員良好的默契與應變；有鑑於意外狀況千百種，未來將持續進行不同意外狀況模擬演練，為園區累積更多災害應變能量與經驗，以做為渡假村應變實戰經驗，也帶給遊客安心的旅遊環境。

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