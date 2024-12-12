打造文化新基地 嘉市府與文策院簽署合作意向書

嘉義市長黃敏惠上午在市府，與文化內容策進院院長盧俊偉簽合作意向書，嘉市是非六都首個與文策院簽意向書縣市，結合雙方力量，深化影視投資及補助、文化科技場域合作及文化創業加速器、ESG共好圈等計畫，擴大文化影響力與國際接軌、讓世界看見嘉市。

黃敏惠說，與文策院合作，將加速包含影視補助及投資、文化創業加速器、ESG共好圈合作及文化科技場域合作等項目發展，為嘉市文化內容產業提供更多機會與資源，扣合「文化新基地」與「舊城創新生」計畫，推動青年創業、場域創生與文旅創新的文化永續的價值。

今年是諸羅建城320年，嘉市梳理歷史，「發現」文化與藝術中的瑰寶，「醞釀」孕育人文，「噴射、噴發」展現文化力量，明年迎來諸羅建城320+1之際發熱「發光」。

盧俊偉說，文化局長謝育哲曾任職文策院，搭起市府與文策院連結。在文策院ESG for Culture共好圈倡議背景下，依循文化內容、社會影響力與企業價值的「CSB」核心理念，擴大嘉市文化內容業者參加文策院辦理ESG倡議說明會及共學共創工作坊。

市府協助邀請「文化內容業者加入，以利文策院媒合，相信1加1、強強聯手將發揮大於2的效力。嘉市明年策展迎接諸羅建城320+1，文策院將針對嘉市文化題材徵件，期能徵得具指標性題材，擴大科技應用，讓觀者能更沉浸式了解嘉義在地文史故事，推廣到國際。

謝育哲說，明年將透過公開篩選機制，經遴選適合文創業者，以綠色通道加入文策院「文化創業加速器」，規畫與文策院合作開設南部短期課程，協助文創業者迎接市場挑戰。