畜牧場六都第一！台南上百養雞場申請近半爆抗爭 里長被提罷免

台南市議會於2021年10月通過「新設置畜牧設施管理自治條例」，規定新設置的畜牧設施距離聚落至少要400公尺，但紛爭仍不斷目前100多場申請，有一半近50場仍遭反對，東山區東河里長還被連署罷免21日將投票，議員指溝通範圍不明確，造成業者無所適從，地方民意分裂，議會今天舉行專案報告，要求修改自治條例，下次定期會提出。

議員周嘉韋表示，自治條例實施後，居民抗議仍不斷，許多居民認為 400公尺仍不足以隔絕畜牧設施所帶來的環境影響，例如空氣汙染和臭味；且自治條例中對於業者需要與哪些居民進行溝通並沒有明確的規範，僅以距離作為唯一的標準，導致業者在溝通對象的選擇上產生困惑，也容易引發居民的抗議。

李宗翰也說，當初制定自治條例，就主張要1000公尺以上，後來經討論定為400公尺，但顯然無法解除居民的疑慮，支持修正，像雲林也是畜牧大縣就採取距離1000公尺以上，台南市用最嚴格的標準規範畜牧場的設置，可以減少居民的疑慮。

最近東山區東河里爆發居民不滿養雞場進駐發動抗爭，部分居民指擔任自救會會長的里長吳火生偏袒業者，發動連署罷免，本月21日將投票，7連霸資深里長吳火生遭有心人士抹黑、渲染，自認處事公正，希望事情能圓融解決，是有心人士刻意要將他拉下台。

農業局說，因畜牧場設置導致罷免里長，是台南市首例也可能是全台首例，業者和地方溝通首先就會找里長，不樂見事態如此發展。