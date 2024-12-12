台南立委率溪北7校爭取體育署補助6千萬 提升體育設施

立委賴惠員今天邀請教育部體育署副署長房瑞文率團隊南下，爭取改善台南溪北新營、白河等地7所國中小學校園體育設施設備，市府及市議員王宣貿、沈家鳳、余柷青等地方民代也到場參與爭取。

房瑞文表示，目前教育部政策是校園開放，體育署會全力支持台南新營國小、下營國小、新東國中、南新國中、白河國中、東原國中、學甲國中等今天各校提出的體育設施設備更新計畫，但也請市府及各校若有獲得補助款需要配合這個政策，開放與社區民眾共同使用。

賴惠員表示，體育場館不僅是學校的資產，也是社區共享的資源。今天7間學校各自提出體育場館更新計畫，總經費總計近6千萬工程經費，希望中央經費挹注，改善學校運動環境，打造出適合舉辦全國交流賽場域，吸引全國各地隊伍來到台南交流切磋，提升地方的能見度與經濟效益。

副市長葉澤山說，雖然台南市是直轄市，但是許多資源還是相對其他直轄市相對稀缺，這部分就必須要透過中央補助來發展，期盼體育署能夠對台南市的學校體育設施及體育場館更新工程多幫助。

賴惠員表示，台灣在世界棒球十二強賽事奪冠，以往許多奧運國手也來自台南，培育體育人才需從根基做起，從校園裡每一塊操場、每一件器材，甚至每一堂體育課著手。我們的孩子有無限潛力，而我們需要做的，就是為他們提供良好的基礎環境。

余柷青說，期盼體育署能夠大力支持，將更多資源投注在溪北校園，讓台南不僅成為教育文化的中心，更成為台灣體育人才培育的搖籃。我們深信，今天的每一分投入，都是對未來最好的投資。

王宣貿說，台南市提出的建設計畫大多都需要中央補助款，議員都一定會大力支持墊付款，讓經費到位、工程順利進行，「再窮也不能窮教育」。