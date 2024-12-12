台南爆交通罰單重複開逾2千張 民眾抓狂原因令人傻眼
台南市爆發重複開紅單事件，議員接獲許多民眾陳，交通大隊初估是2千多件，但議員9月份就寄送的6萬多件罰單，重複開單案件可能更多，國民黨團召開記者會痛批警察局每年編列1200萬元委外經費竟出現如此重大瑕疵，目前詐欺案頻傳已引起民眾恐慌，交大指是郵局送達後未在系統上勾選，造成重複寄送，已進行檢討。
台南市議會國民黨團表示，這幾天接民眾陳情電話接到手軟，民眾陳情9月份接到紅單繳了罰款，12月又接到同樣的紅單，民眾以為遇到詐騙，詢問交通事件裁決中心竟被要求提出申訴，「已經繳了罰款，為何還要市民主動來申訴？」初估已有2千多張紅單重複寄送，引發強烈民怨。
國民黨團書記長林燕祝表示，接到市民陳情相當傻眼，議會支持交通大隊編列1200萬預算，委外廠商處理紅單按件寄送事宜，卻出了這麼大的瑕疵，經查問題是出在交通大隊委外廠商和中華郵政公司，在送達的確認環節，監督責任歸屬應確立。
交通大隊長洪國哲表示，委辦以來只有9月份發生異常，會檢討這次紅單異常事件，主要是郵件寄送達後委要將郵寄情形回報給廠商，這次為何沒有接到回報，廠商礙於紅單2個月的有效期，才進行二度送達，是依規定處理，是否其他縣市也有發生，這是資訊端出現異常，往後會要求廠商和中華郵政做好資訊嫁接，交互確認送達環節，二度通知只是確保當事人有收到通知單，不會重複處罰，目前了解也無重複繳罰金情形。
交通裁決所主任李明德說，上個禮拜接到2、30通陳訴電話，會過濾，若是重複收到開單民眾就不須申訴。
國民黨團要求交通大隊、交通局裁決所和中華郵政，正視紅單民怨，要求負起相互確認送達與否的監督責任，希望10月起，紅單不要再發生已繳費卻再度收到紅單的事件，否則民眾真的會抓狂，也請裁決中心立即停止重複收到紅單民眾主動申訴要求，因為這種作法太不合理，重複寄送費用也請歸責單位負責，否則國民黨團不排除檢討明年委外廠商1200萬預算。
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