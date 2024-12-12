台南美食老闆娘謝寶盛生意興隆 回饋社會捐柳營奇美醫院救護車

台南陳家大嗑鴨負責人謝寶盛捐贈柳營奇美醫院救護車，上午院方舉辦「傳遞愛 『救』甘心」捐贈儀式，院長黃順賢代表接受，感謝為在地緊急醫療服務貢獻心力，消防局第一救災救護大隊副大隊長陳永昌等見證。

黃順賢表示，感謝謝寶盛女士慷慨捐贈現金專款購買全新的救護車及相關設備，強化院方緊急醫療救護和偏遠地區醫療支援。善行不僅是感人的故事，更是我們每個人都應該學習的榜樣，期盼能激勵更多人關注公益，打造更溫馨健康的社會。

謝寶盛表示，她與兒子們在新營、柳營、六甲菜市場經營陳家大嗑鴨，生意很受歡迎，深覺「利益本取之於社會，當用之於社會」，決定以實際行動來回饋社會略盡一份棉薄之力。因媳婦是醫院護理師，穿針引線今年終於達成心願捐贈救護車，用來提升偏鄉緊急醫療服務效率，造福鄉親。也希望帶動更多人投入公益。