台南家長稱幼兒遭性侵上網喊教育局吃案 教局駁斥：已提告

台南市有名家長近期不斷透過網路，指就讀幼兒園孩子遭性侵，教育局吃案，教育局今嚴正駁斥，指該案已依程序完成調查，目前無證據足以認定有性侵，民眾惡意扭曲攻擊的違法行為已蒐證將依法究辦。

這名家長之前曾指控幼兒園老師打他的孩子，經查無此情事，最近又指孩子遭性侵被吃案，並剪輯影片張貼在網路上，要討公道。

南市教育局聲明表示，有關近期某民眾持續以扭曲事實的影音及圖文，透過各種通訊媒體及管道，指稱幼兒遭性侵被教育局吃案一事，予以嚴正駁斥，並對該家長以非理性的惡意言語威脅、戲謔、性騷女性承辦科長及同仁，甚至以偷竊查案用監視錄影帶製作影片等不當與違法行為，都已蒐證並提出告訴。

教育局強調，對每一陳情案件都嚴謹看待並依規定程序處理，不會也沒必要偏袒任何一方，該家長對本案窮追不捨，教育局更不可能吃案。

教育局表示，本案於2024年9月24日獲報後，立即依程序組成調查小組，並以嚴謹的態度處理，有3名調查小組委員全數外聘，包含具有兒童保護、性侵害防治相關法律專業及幼教專家學者與律師。調查結果已在11月1日提送認定委員會審議，決議為「本案就現有證據無從認定疑似行為人有對幼生涉及檢舉事項之違法行為。惟本案日後若有影響調查之新事證再重啟調查。」

教育局說，本案已進入司法審理階段，相關影像證據資料皆已配合提供司法機關調查；教育局重申對性平事件不隱匿、不包庇、不拖延及虐童零容忍的政策立場，也絕不會有包庇疑似行為人或幼兒園的違法行為，但也要力求毋枉毋縱。

教育局表示，事件當事人家長，即使不滿意處理結果，但不循正常管道舉證陳情，近期卻不斷透過各種通訊軟體與管道，以扭曲事實的資訊，惡意攻擊散播，且查案過程屢次以惡意言語威脅、戲謔、性騷女性承辦科長及同仁，讓從事公務的女性員工心生害怕，甚至離職，種種不當言行，深感遺憾也予以譴責。期盼閱聽者能理性判斷，勿輕易聽信扭曲事實的言論，也勿轉傳相關影片，以免觸法。