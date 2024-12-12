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南市衛生局科長人事異動 衛生局強調：防疫工作不停歇

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市衛生局今中午在安平開年終業務成果發表，針對近期局內人事風波，衛生局長李翠鳳強調，同仁身心都相當成熟，登革熱防治工作更不會鬆懈。記者萬于甄／攝影
台南市衛生局今中午在安平開年終業務成果發表，針對近期局內人事風波，衛生局長李翠鳳強調，同仁身心都相當成熟，登革熱防治工作更不會鬆懈。記者萬于甄／攝影

台南市今年登革熱本土病例雖累計19例，但皆為去年度延續案例，衛生局今年推動7大策略，在入夏後本土病例為0，境外移入病例25例，成功守住疫情，然而衛生局負責防治工作的科長，近期將人事異動，對此，衛生局長李翠鳳強調，防疫工作不會鬆懈。

南市衛生局近期剛發生一名林姓科長遭控對下屬霸凌，全案經調查後雖確定不成立，但該名科長仍被異動，且其主要負責新冠及登革熱等相關防疫工作，業務繁重，尤其即便天氣逐漸轉冷，登革熱、新冠及流感等防疫工作都無法停止。

衛生局今中午在安平開年終業務成果發表，李翠鳳也說，該名科長目前請假中，但同仁的身心理都相當成熟，大家也都清楚防治調查工作不能鬆懈，更無法停下腳步，尤其，今年登革熱防治推動7大策略，包含新增社區動員組、推動區域聯防、實施定點醫師監測計畫等都相當重要。

其中，定點醫師監測截至目前已有124間診所加入，通報案逾5000例，通報率達77.77%，今年入夏後25例境外病例中，更有5例是透過基層定點醫師通報，及時阻斷登革熱疫情傳播鏈；明年則計畫將藥師、醫檢師納入定點醫師監測通報系統。

李翠鳳強調，局內同仁對於主管領導管理能提出相關意見是一件好事，也能讓衛生局彼此之間更加認識，後續會加強宣導職場霸凌防治相關規定，並辦理主管領導統御輔導課程，提供輔導措施或員工協助方案，積極重建友善職場環境。

登革熱 衛生局

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