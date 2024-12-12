影／完善班班有鮮乳政策最後一里路 九華山地藏庵捐嘉市冰桶保冷袋

中央推動國小「班班有鮮乳」政策，嘉市國小及公立幼兒園喝鮮乳上路，家長議員擔心保鮮影響健康；九華山地藏庵斥資百萬餘元，採購716個冰桶及保冷袋，董事長黃俊森帶理監事上午回母校民族國小捐贈，完善「班班有鮮乳」最後一里路，市長黃敏惠率校長學童開心受贈，學童拿鮮乳笑開心。

農業部與教育部攜手推動「學校採用國產可溯源乳品專案實施計畫」（班班有鮮奶）政策，立意良善，但國產鮮奶、保久乳，在不同天氣學校缺冷藏設備，冷鏈系統與配送效率保存不易，須在離開冷藏環境後30分鐘飲用完畢，家長議員擔心保鮮影響孩童健康。

國策顧問、九華山地藏庵董事長黃俊森看到學校缺冷藏設備，為完善「班班有鮮乳」，徵求理監事同意，斥資百萬餘元，購置全校國小及公立幼兒園每班共計716個冰桶、保冷桶捐贈，拋磚引玉，完善「班班有鮮乳」美意，保護兒童飲用健康安全，讓家長安心，冰桶、保冷袋還有保鮮食物等多用途，供師生使用。

黃俊森帶理監事捐贈冰桶、保冷袋，市長黃敏惠率校長受贈，多位議員觀禮，黃敏惠回贈感謝狀說，九華山地藏庵秉持地藏王菩薩普渡眾生慈悲精神，捐贈保冷設備的愛心善舉，令人感佩，落實完善「班班有鮮乳」政策，以及「食品安全」基本人權，營造世代宜居幸福城市。