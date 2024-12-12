守護市民健康嘉市府創意巧思護家4無礙 獲政府服務最高榮譽

行政院國家發展委員會日前在台大醫院國際會議中心，舉辦第7屆「政府服務獎」頒獎典禮，這項服務獎有公務界「奧斯卡獎」稱譽，嘉市府衛生局以「有愛無礙、 護家4無礙」方案，榮獲社會創新共融獎項，衛生局長廖育瑋帶領團隊，接受行政院秘書長龔明鑫代表院長卓榮泰頒獎祝賀。

衛生局在12個參獎機關中，歷經初審及決審階段，最後脫穎而出，市長黃敏惠說，這份榮耀歸功市府團隊、衛生局、相關醫事公會、專家學者及15家護理之家，不斷整合、創新，從「以人為本」及「市民有感」出發，打造「全齡共享．世代宜居」的幸福城市。

為實現對市民公平對待願景，除讓民眾健康，即使失能住護理之家的民眾也同樣享有健康促進與高齡友善權利，透過跨域跨團隊合作，運用創意與永續元素發展全國首創6項創新作為，營造護理之家不同特色，形塑成為有家氛圍。

衛生局長廖育瑋說，為讓護理之家住民不用餐餐、日日都吃攪泥餐，推動護家4無礙：「尊嚴無礙」，牙醫師公會、語言治療師公會、營養師公會合作，從牙科治療、吞嚥訓練到塑型食物製作，讓住民期待用餐、增加食慾甚至拔除鼻胃管，尊嚴自在享受美食。

「幸福無礙」：臨床心理師公會進駐護理之家，輔導工作人員舒緩壓力，對憂鬱指數較高住民諮商輔導，護理之家認養流浪動物陪伴住民，寵物陪伴互動，讓住民感到溫暖慰藉。

「有家無礙」：市府編經費聘建築師團隊，針對護理之家進行空間規畫，以「類家居元素」導入護家美妝，不申請室內裝修，以暖色系及自然元素營造類家居空間，配置收納櫃及動線整合形塑溫暖家庭氛圍、增加隱私環境，提高整齊清淨度。