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影／嘉義版「普羅旺斯」花田綻放 空拍美景吸睛

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
暖冬，嘉義縣市花田陸續綻放，新港鄉縣道157線周邊農田，栽種大片向日葵等不同花卉的農田，目前盛開，花卉豔麗，讓人目不暇給，吸引許多民眾賞花、攝影。圖／林良懋提供
暖冬，嘉義縣市花田陸續綻放，新港鄉縣道157線周邊農田，栽種大片向日葵等不同花卉的農田，目前盛開，花卉豔麗，讓人目不暇給，吸引許多民眾賞花、攝影。圖／林良懋提供

暖冬，嘉義縣市花田陸續綻放，新港鄉縣道157線周邊農田，栽種大片向日葵等不同花卉的農田，目前盛開，花卉豔麗，讓人目不暇給，吸引許多民眾賞花、攝影，空拍達人、嘉縣府農業處前處長林良懋，拍攝花田美景與友人分享，讓人驚嘆。

沿著新港鄉安和村157縣道，可見盛開向日葵迎風搖曳，還有洋桔梗、波斯菊、萬壽菊、百日草、一串紅、圓仔花等高經濟價值花卉在此栽培，這些美麗花朵並非只是觀賞而是由日本株式會社與農友契作的採籽花卉作物。

林良懋說，新港安和村花田契作，以育種採集種子外銷日本為經濟來源，成為歲末冬季最溫暖美景，建議遊客賞花拍照，勿進花叢踩踏，以免影響花苗生長，傷害農民心血。

安和花田被攝影愛好者稱譽「嘉義版普羅旺斯」，繽紛亮麗的花田美景成為網路熱點，每年此時吸引各地民眾前來賞花觀光；普羅旺斯是法國東南部瀕臨地中海藍色海岸，是著名薰衣草故鄉，陽光明媚風景優美，嘉義「普羅旺斯」花田美景，同樣陽光明媚，花色多樣豔麗。

暖冬，嘉義縣市花田陸續綻放，新港鄉縣道157線周邊農田，栽種大片向日葵等不同花卉的農田，目前盛開，花卉豔麗，讓人目不暇給，吸引許多民眾賞花、攝影。圖／林良懋提供
暖冬，嘉義縣市花田陸續綻放，新港鄉縣道157線周邊農田，栽種大片向日葵等不同花卉的農田，目前盛開，花卉豔麗，讓人目不暇給，吸引許多民眾賞花、攝影。圖／林良懋提供
暖冬，嘉義縣市花田陸續綻放，新港鄉縣道157線周邊農田，栽種大片向日葵等不同花卉的農田，目前盛開，花卉豔麗，讓人目不暇給，吸引許多民眾賞花、攝影。圖／林良懋提供
暖冬，嘉義縣市花田陸續綻放，新港鄉縣道157線周邊農田，栽種大片向日葵等不同花卉的農田，目前盛開，花卉豔麗，讓人目不暇給，吸引許多民眾賞花、攝影。圖／林良懋提供
暖冬，嘉義縣市花田陸續綻放，新港鄉縣道157線周邊農田，栽種大片向日葵等不同花卉的農田，目前盛開，花卉豔麗，讓人目不暇給，吸引許多民眾賞花、攝影。圖／林良懋提供
暖冬，嘉義縣市花田陸續綻放，新港鄉縣道157線周邊農田，栽種大片向日葵等不同花卉的農田，目前盛開，花卉豔麗，讓人目不暇給，吸引許多民眾賞花、攝影。圖／林良懋提供

嘉義 花田 賞花

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