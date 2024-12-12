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小心荷包失血！嘉市19處科技執法 這處10月取締5828件最多

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市警局共建置19處科技執法，統計1至10月科技執法，以忠孝路與保建街口，取締未依2段式左轉件數最多，計取締5828件。記者魯永明／翻攝
嘉義市警局共建置19處科技執法，統計1至10月科技執法，以忠孝路與保建街口，取締未依2段式左轉件數最多，計取締5828件。記者魯永明／翻攝

嘉義市警局為防制交通事故，改善用路人不良駕駛習慣，自2022年起至今2年，共建置19處科技執法，統計1至10月科技執法，以忠孝路與保建街口，取締未依2段式左轉件數最多，計取締5828件，平均每月19.4件違規。

警局統計去年交通罰單共10萬件，有議員質詢批交通罰款數字偏高嚇人，讓人瞠目結舌，全市26萬多人口，平均每2人有1人收到紅單，警方說，違規外地用路人居多，警局說，交通執法以安全為目的，不是為處罰求績效。

交通隊說，經交通事故碰撞構圖研析，發現忠孝路與保建街路口交通事故肇因，以側撞事故居多，為有效防制交通事故及保護用路人行車安全，7月在東側設置1組科技執法系統，針對汽機車行經行人穿越道不暫停讓行人先行，及機車未依2段式轉彎等違規行為，全天候蒐證取締。

科技執法取締件數最多的忠孝路與保建街路口，鄰近嘉基醫院，是人車潮聚集活動較多路口，提醒民眾行經路口減速慢行，暫停讓行人；取締行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者；轉彎車未依規定使用方向燈；機車未依規定2段式左轉。

警局公布19處科技執法路段：中山路段 (林森西路至文化路噴水圓環)；中山路與中正路口；中山路與林森西路；民族路與文化路口；友愛、友忠、北港路多岔路口；中興路與北港路口；中山路與民生北路口。

民生北路與民族路口；吳鳳北路與林森西路口；垂楊路與吳鳳南、北路口；民生南路與興業西路口；林森西路與國華街口；忠孝路與保健街口；博愛路、文化路、興達路多岔路口；國華街與崇文街口；垂楊路與文化路口；忠孝路與義教街口；忠孝路與博東路口；高鐵大道與埤竹路口。

嘉義市警局共建置19處科技執法，統計1至10月科技執法，以忠孝路與保建街口，取締未依2段式左轉件數最多，計取締5828件。記者魯永明／翻攝
嘉義市警局共建置19處科技執法，統計1至10月科技執法，以忠孝路與保建街口，取締未依2段式左轉件數最多，計取締5828件。記者魯永明／翻攝
嘉義市警局共建置19處科技執法，統計1至10月科技執法，以忠孝路與保建街口，取締未依2段式左轉件數最多，計取締5828件。記者魯永明／翻攝
嘉義市警局共建置19處科技執法，統計1至10月科技執法，以忠孝路與保建街口，取締未依2段式左轉件數最多，計取締5828件。記者魯永明／翻攝

交通事故 科技執法 行人

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