聽新聞
0:00 / 0:00

口湖養殖區失修 雲縣府砸2億元改善

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣口湖鄉九大養殖漁業生產區的排水、產業道路因年久失修，多處淤塞損壞，遇強降雨即淹水，雲林縣政府自籌2億元經費改善，縣長張麗善表示，將力拚明年汛期前完工。記者陳雅玲／攝影
雲林縣口湖鄉九大養殖漁業生產區的排水、產業道路因年久失修，多處淤塞損壞，遇強降雨即淹水，雲林縣政府自籌2億元經費改善，縣長張麗善表示，將力拚明年汛期前完工。記者陳雅玲／攝影

雲林縣口湖鄉九大養殖漁業生產區的排水、產業道路因年久失修，多處淤塞損壞，遇強降雨就淹水，縣府自籌2億元規畫移抽平台設置、清疏等改善工程，昨辦施工說明會，縣長張麗善說，力拚明年汛期前完工，強化地方防汛能力。

縣府水利處長許宏博說，將針對淤積嚴重的區域、排水溝渠清疏，現況損壞嚴重的水路、道路也將改善，考量該地區地勢低窪，經常淹水，另增設移動式抽水機平台共計11處，預期完工後可確保水資源供應及排水順暢，提升養殖區整體作業的效率及安全性。

2001年起，口湖鄉陸續成立九大養殖漁業生產區，占地2740公頃，但養殖區內地勢低窪，內水排除不易，近年遇強降雨常造成積淹水，且因運輸魚貨車輛經常往返，養殖區的產業道路多有老舊破損，且排水渠道長年淤積，對養殖生產造成影響。

雲縣養殖漁業發展協會總幹事蔡春常說，養殖區飼養文蛤、白蝦、虱目魚、鰻魚等，年產值逾4億元，但近年來卻因淤積、道路破損等問題，嚴重影響生產。

張麗善說，將全力改善九大養殖漁業生產區環境，後續持續關注養殖區基礎設施需求，投入有效資源來促進雲林養殖經濟的繁榮發展。

口湖鄉 張麗善 淹水

延伸閱讀

年產值逾4億...雲林口湖九大養殖區年久失修惹怨 縣府投注2億改善

台南烏鬼厝溪排水護岸豪雨損毀危及社區 復建工程完工

八掌溪淤積嚴重…溢堤奪5條人命 怪手開挖疏濬進度曝光

鄭豐喜「汪洋中的一條船」自傳感動人心 雲縣府計畫修復其故居

相關新聞

口湖養殖區失修 雲縣府砸2億元改善

雲林縣口湖鄉九大養殖漁業生產區的排水、產業道路因年久失修，多處淤塞損壞，遇強降雨就淹水，縣府自籌2億元規畫移抽平台設置、...

南市6年翻新491座公廁 黃偉哲：未來新公廁採全齡無障礙設計

台南市環保局今天在市政會議專案報告市轄公廁的新建與管理成果，6年累積翻新改善達491座公廁，市長黃偉哲指示，性別友善廁所...

最美山林燈節 台南龍崎光節空山祭「焰土新生」12／28登場

2025龍崎光節空山祭將從28日登場展期至明年2月16日，今年以「焰土新生」為策展主題，講述第五屆龍火燃盡後，餘燼化為沃...

冬至前野生烏魚報到！北部海域漁民捕獲野生烏魚開心迎烏金

大陸冷氣團周末報到，21日冬至，每年漁民口中的「烏金」野生烏魚，捕獲季在冬至前後10天，入冬至今，嘉義縣漁民還未捕獲野生...

搶攻年節市場 南市北門農會推出紅蔥頭醬拌麵禮盒

台南北門著名紅蔥頭進入產期，走出多年前疫情衝擊，北門農會推出紅蔥頭醬拌麵禮盒，目前特價400元，希望搶攻年節市場。

年節限定美景 2萬盞燈海點綴雲林斗六太平老街超吸睛

雲林縣斗六市公所每年在太平老街布置燈海，吸引許多遊客拍照打卡，今年2萬盞燈籠已懸掛完成，市長林聖爵表示，將在12月21日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。