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單車店東帶動 嘉義修廢車捐弱勢

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
101單車館老闆陳成恩免費修二手車，與嘉義就業中心合作送給弱勢，迄今送出11輛。記者魯永明／攝影
101單車館老闆陳成恩免費修二手車，與嘉義就業中心合作送給弱勢，迄今送出11輛。記者魯永明／攝影

嘉義市101單車館的老闆陳成恩看到許多破舊單車被棄置影響市容，修復後捐出，嘉義就業中心得知後與他合作，將修好的單車給予無交通工具的弱勢求職者，也吸引數十個團體及個人響應加入二手單車修復、捐贈行列，形成永續善循環。

56歲陳成恩在八八水災後從工作的台中，返回嘉義開單車店，10年前指導忠和國中學生修單車，將二手單車捐育幼院，讓學生有成就感，目前擔任玉山國中等校單車社指導老師；他直言「我只是盡一己之力！」得知就業中心需二手車捐贈弱勢求職者代步，便免費修理，二手車則來自社區大樓等廢棄單車，既幫助弱勢，減少環境廢車棄置髒亂，又能回收再利用，符合永續趨勢。

勞動力發展署雲嘉南分署嘉義就業中心認識陳成恩後展開這項善舉，藉回收、修復、整理讓廢棄車獲新生，就服員諮詢評估後贈送二手單車，以協助面試、就業，至今募集累計18輛，送出11輛愛心單車。

捐贈愛心單車獲響應，宏都宏都社區管委會提供大樓內許多廢棄單車，另加入行列的包括興南里的里長與里民、連城製麵工廠、星光野路童軍團、瑞泰老人長期照護中心、議員王浩等，還有桃園市民參加比賽抽中單車也捐給嘉義就業中心。

就業中心主任李奇玟說，運用公私協力以「政府0預算」、「弱勢0負擔」挹注，解決弱勢求職者交通問題，讓廢棄單車活化響應ESG。有需求的弱勢民眾可洽詢（05）2240656分機132。

單車 嘉義

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