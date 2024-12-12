台南蓋4條捷運 擬發行公債籌資

6都中僅台南尚無公債發行自治條例，市府擬定條例草案，昨在議會專案報告，希望臨時會能三讀立法，議員直言，發行公債要為推動捷運，但擔心會債留子孫，應說服市民「舉債建設也還得起」；財稅局表示，財政狀況良好。

市府表示，依未來財政負擔預估，台南目前公共債務是494億元，2025年法定舉債上限可達1786億元，還有1292億元的舉債空間。

財稅局長李建賢說，發行公債是多一條籌資管道，並節省利息支出，目前銀行貸款利率約1.78%至1.8%，而發行公債的利率僅1.25%至1.3%，意味著市政府可以用更低的成本籌集資金，從而減輕財政負擔，尤其是在銀行貸款利率上升的情況下，若以借貸100億元，發行公債比向銀行借貸可省下4300萬元的利息。

多名議員認為，發行公債主要是為興建捷運，但台南捷運初期一定會賠錢，擔心會債留子孫，南市財政有無辦法支撐？並非反對發行公債，重點是要能說服市民「舉債建設但也要還得起」，另，自償性建設資金也要設限不得過2分之1。

交通局說，台南捷運藍線、藍線延伸線、紅線、深綠線4條主要路線，據估算總經費約2285億元，中央將負擔約1392億元、南市負擔892億元，市府計畫優先利用自有財源支付，其中非自償性支出，例如用地費等大約共達328億元，若仍有不足，才考慮舉債補充資金。

交通局長王銘德說，捷運財務計畫是以30年評估整體的周期，包括初期建設成本、捷運未來的收入來源包括票務收入、土地開發效益、容積獎勵以及租稅增額等，若未達到預估收入，就其他縣市經驗才會舉債。

財稅局也說，高雄市曾發行綠色債券25億元蓋捷運、台北市發行社會責任債券25億元及75億元蓋捷運、新北擬發行永續債務100億元蓋捷運加社宅、桃園也擬發行永續債券60億元蓋捷運及社宅，顯示公債發行可有效提升城市建設資金。李建賢說，會綜合考慮選擇最合適的融資方式，並不會完全依賴公債來籌集資金。