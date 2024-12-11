台南市集攤商獲經濟部評比佳績 市府加發獎勵金

台南市政府鼓勵市集、攤商參加經濟部優良市集暨樂活名攤評核計畫，其中花園夜市蟬聯5星市集，一共摘下1056顆星，今天由市長黃偉哲頒發獎勵金，盼有更多業者加入改造。

頒獎典禮下午在歸仁區萬國通路創意觀光工廠舉行，由黃偉哲一一頒發獎狀和獎勵金，表揚各市集與攤商的出色表現。

黃偉哲致詞表示，感謝經濟部商業發展署、經濟部工商輔導中心對台南的肯定與輔導，也感謝各市場自治會配合，讓台南市在「菜市場金馬獎」中大放異彩，市府將持續輔導鼓勵更多市集及攤商加入改造，提供消費者更優質逛街及購物體驗。

黃偉哲指出，今年台南購物節活動，台南的公有零售市場也加入購物登錄抽獎行列，造訪台南遊客可以早上先到傳統市場採買，感受在地生活與暖暖人情味，夜晚再去夜市走逛，品嚐琳瑯滿目的在地美食。

台南市經濟發展局提供資料指出，為鼓勵獲獎高星等市集及攤商，經發局制定「好市發生暨好市攤開獎勵計畫」，今年起獲選5星市集頒發新台幣10萬元獎金、4星市集頒發2萬元獎金、5星名攤頒發1萬5000元獎金、4星名攤頒發8000元獎金。

經濟發展局指出，這次台南市獲得1處5星市集、7處4星市集、34處3星市集；5處5星名攤、14處4星名攤、280處3星名攤，成績較去年更進步，年度星數達1056顆星，彰顯市府投入市場服務環境改善成效。