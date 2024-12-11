快訊

柯文哲滿頭灰白髮畫面曝光 黃國昌長嘆一口氣

外資賣超逾176億元！賣超冠軍竟是它 聯電、鴻海也難逃

倒戈？尹錫悅2次彈劾通過機率提高 南韓執政黨5人預告贊成

聽新聞
0:00 / 0:00

南市6年翻新491座公廁 黃偉哲：未來新公廁採全齡無障礙設計

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南紡購物中心親子廁所。圖／環保局提供
南紡購物中心親子廁所。圖／環保局提供

台南環保局今天在市政會議專案報告市轄公廁的新建與管理成果，6年累積翻新改善達491座公廁，市長黃偉哲指示，性別友善廁所議題漸受重視，請各局處持續協助推動，另因應2025年台灣將邁入65歲以上佔總人口超過20%的「超高齡社會」，新設公廁馬桶應不再考量蹲式，以全齡無障礙進行設計。

黃偉哲表示，公廁是文明城市進步象徵，台南市公廁特優比例六都第3，還有進步空間，環境部每年都有改善公廁計畫和特色公廁競爭型補助，請局處務必積極申請。

黃偉哲指出，公廁必須讓使用者感受安心舒適衛生，經市府自行檢視，目前有98%的特優，居六都第三，仍有改善空間，感謝民間許多機構公私協力一起來改善公共廁所，讓公共廁所成為大家可以安心使用的地方。

環保局表示，公廁是城市競爭力和文化程度的指標，台南市自2018年起至今已爭取到環保署1億9947萬元，累積翻新改善達491座公廁。此外，為提升性別友善廁數量，請各局處增加或修繕性別友善廁，今年再增加18座，總數已達84座。

環保局說明，2025年至2030年的公廁新建、修繕工程計畫將於每年6至8月間受理申請，以性別友善廁及觀光景點及風景區為優先補助對象，請各機關踴躍申請。

目前台南市列管公廁有4921座，為打造優質友善的如廁環境，環保局將不定期巡查公廁，要求公廁管理單位做好清潔維護，在軟、硬體相互配合下，以提升公廁使用者的滿意度。

南紡購物中心親子廁所。圖／環保局提供
南紡購物中心親子廁所。圖／環保局提供
台南都會公園公廁。圖／環保局提供
台南都會公園公廁。圖／環保局提供

公廁 台南 環保局

延伸閱讀

公私協力典範 南市勞工局「弱勢築愛 做工人ㄟ愛」獲政府服務獎

耶誕系列第3波卡司 南韓李俊昊首次台灣跨年獻台南

影／本部長來了！韓流巨星男神李俊昊將在台南跨年

黃偉哲赴日本友誼市推廣 茨城縣土浦市水鄉櫻燈節飄台南味

相關新聞

南市6年翻新491座公廁 黃偉哲：未來新公廁採全齡無障礙設計

台南市環保局今天在市政會議專案報告市轄公廁的新建與管理成果，6年累積翻新改善達491座公廁，市長黃偉哲指示，性別友善廁所...

最美山林燈節 台南龍崎光節空山祭「焰土新生」12／28登場

2025龍崎光節空山祭將從28日登場展期至明年2月16日，今年以「焰土新生」為策展主題，講述第五屆龍火燃盡後，餘燼化為沃...

冬至前野生烏魚報到！北部海域漁民捕獲野生烏魚開心迎烏金

大陸冷氣團周末報到，21日冬至，每年漁民口中的「烏金」野生烏魚，捕獲季在冬至前後10天，入冬至今，嘉義縣漁民還未捕獲野生...

搶攻年節市場 南市北門農會推出紅蔥頭醬拌麵禮盒

台南北門著名紅蔥頭進入產期，走出多年前疫情衝擊，北門農會推出紅蔥頭醬拌麵禮盒，目前特價400元，希望搶攻年節市場。

年節限定美景 2萬盞燈海點綴雲林斗六太平老街超吸睛

雲林縣斗六市公所每年在太平老街布置燈海，吸引許多遊客拍照打卡，今年2萬盞燈籠已懸掛完成，市長林聖爵表示，將在12月21日...

台南捷運紅線「不出站」接高雄捷運紅線 票證整合1票到底

台南捷運紅線可行性研究報告於今年9月提送交通部審議，交通部於今天實地勘查，沿線現地了解路線及站點規畫，市府交通局表示，交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。