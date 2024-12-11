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南市6年翻新491座公廁 黃偉哲：未來新公廁採全齡無障礙設計
台南市環保局今天在市政會議專案報告市轄公廁的新建與管理成果，6年累積翻新改善達491座公廁，市長黃偉哲指示，性別友善廁所議題漸受重視，請各局處持續協助推動，另因應2025年台灣將邁入65歲以上佔總人口超過20%的「超高齡社會」，新設公廁馬桶應不再考量蹲式，以全齡無障礙進行設計。
黃偉哲表示，公廁是文明城市進步象徵，台南市公廁特優比例六都第3，還有進步空間，環境部每年都有改善公廁計畫和特色公廁競爭型補助，請局處務必積極申請。
黃偉哲指出，公廁必須讓使用者感受安心舒適衛生，經市府自行檢視，目前有98%的特優，居六都第三，仍有改善空間，感謝民間許多機構公私協力一起來改善公共廁所，讓公共廁所成為大家可以安心使用的地方。
環保局表示，公廁是城市競爭力和文化程度的指標，台南市自2018年起至今已爭取到環保署1億9947萬元，累積翻新改善達491座公廁。此外，為提升性別友善廁數量，請各局處增加或修繕性別友善廁，今年再增加18座，總數已達84座。
環保局說明，2025年至2030年的公廁新建、修繕工程計畫將於每年6至8月間受理申請，以性別友善廁及觀光景點及風景區為優先補助對象，請各機關踴躍申請。
目前台南市列管公廁有4921座，為打造優質友善的如廁環境，環保局將不定期巡查公廁，要求公廁管理單位做好清潔維護，在軟、硬體相互配合下，以提升公廁使用者的滿意度。
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