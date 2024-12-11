最美山林燈節 台南龍崎光節空山祭「焰土新生」12／28登場

2025龍崎光節空山祭將從28日登場展期至明年2月16日，今年以「焰土新生」為策展主題，講述第五屆龍火燃盡後，餘燼化為沃土，孕育出新生命「木」，象徵生命從大地中開始向上生長。

文化局今天在市政會議專案報告表示，今年的活動有多個亮點，包括首次運用6米大型戶外山林間紗幕投影互動技術，強化民眾與科技藝術作品互動性；首次結合螢光繪畫與投影動畫，打造日夜雙重沉浸式體驗。首度與ibon售票合作，規畫推動主題套票，帶動全市旅遊量能；結合當地5里社區小旅行及南關線商圈集章串連，推出假日店家小旅行遊程，帶動南關線商機及旅遊動能。

市長黃偉哲表示，龍崎光節空山祭已經邁入第6屆，以關注地方議題精神，發掘龍崎的在地價值為核心，將文化節慶節和地方社群結合，成功帶動在地經濟，為台南山城小鎮帶來人潮、錢潮，更讓南關線在地特色產業有更多通路，是非常成功的案例，即便是收費的節慶活動，但願意買票入場的民眾是越來越多，這項活動不僅翻轉龍崎、振興地方，並獲2024日本優良設計獎等獎項肯定，值得成為各單位標竿學習典範。

文化局指出，今年文博會首度登場的超人氣吉祥物「巷仔Niau」也將現身崎聚，屆時可望帶動人潮。策展單位並與成大科藝學程合作，於崎聚木棧平台設置在地意象之燈光裝置藝術，為展區現場增添更多光彩。

2025龍崎光節空山祭自12月28日起至明年2月16日，除農曆除夕當天及每周二休展，開展時間為每日下午5點30分至晚上10點:00，展期共44日，購票平台為 ibon售票系統；龍崎區民、6歲以下、65歲以上、身障及其陪同者憑證免票；仁德、歸仁、關廟區民平日憑證免票。