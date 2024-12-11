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冬至前野生烏魚報到！北部海域漁民捕獲野生烏魚開心迎烏金

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
21日冬至，每年漁民口中的「烏金」野生烏魚，捕獲季在冬至前後10天，北部海域有台灣漁船捕獲一批野生烏魚，東石鄉金國東石海產店購買一批製作烏魚子。圖／金國東石海產店提供
21日冬至，每年漁民口中的「烏金」野生烏魚，捕獲季在冬至前後10天，北部海域有台灣漁船捕獲一批野生烏魚，東石鄉金國東石海產店購買一批製作烏魚子。圖／金國東石海產店提供

大陸冷氣團周末報到，21日冬至，每年漁民口中的「烏金」野生烏魚，捕獲季在冬至前後10天，入冬至今，嘉義縣漁民還未捕獲野生烏魚，北部海域有台灣漁船捕獲一批野生烏魚，東石鄉金國東石海產店購買一批製作烏魚子，張姓業者說，這批野生烏魚先頭部隊比去年晚1周報到。

張姓業者開心說，今天冬至前10天，守信用的野生烏魚群已經來到了，台灣首批台灣漁船捕抓的野生烏魚。在馬祖與台灣之間的海域捕獲，烏魚最大有7公斤重，他購買野生烏魚，取卵加工製成烏魚子，老饕享用新鮮美味烏魚正是時候。

嘉義縣是烏魚養殖重要產地，面積逾200公頃，年產量近900公噸，是頂極烏魚子生產基地養殖，漁民採收雌烏大多養2至3年，透過分池人工篩選雌烏，過去偏好高密度養殖，現在多採低密度，讓烏魚品質更好，人工養殖烏魚收成接近尾聲，野生烏魚捕獲才要開始。

烏魚達人說，野生烏魚群會隨著大陸冷氣團，帶到台灣近海，每年台灣近海先抓到的海港是桃園永安漁港，目前還沒有捕獲消息，新竹以北到淡水漁船，捕獲的都是體形小的在地烏（港內烏），冬至前是野生烏魚捕撈期，漁民摩拳擦掌，留意氣象預報，觀察天候海象，準備漁船網具出海捕「烏金」。

21日冬至，每年漁民口中的「烏金」野生烏魚，捕獲季在冬至前後10天，北部海域有台灣漁船捕獲一批野生烏魚，東石鄉金國東石海產店購買一批製作烏魚子。圖／金國東石海產店提供
21日冬至，每年漁民口中的「烏金」野生烏魚，捕獲季在冬至前後10天，北部海域有台灣漁船捕獲一批野生烏魚，東石鄉金國東石海產店購買一批製作烏魚子。圖／金國東石海產店提供

冬至 冷氣團 漁民

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