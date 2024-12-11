公私協力典範 南市勞工局「弱勢築愛 做工人ㄟ愛」獲政府服務獎

台南市勞工局以「弱勢築愛 做工人ㄟ愛」專案，展現公私協力的創新服務，榮獲第7屆國家發展委員會「政府服務獎」，該專案結合工會志工專業，為弱勢族群提供房屋修繕與義剪服務，勞工局長王鑫基率團隊北上領獎，行政院秘書長龔明鑫肯定政府與民間合作，強調「政府服務沒有最好，只有更好」。

台南市勞工局以「零」預算、弱勢「零」負擔為宗旨，扮演資源整合角色，運用市長黃偉哲提倡的「大水庫理論」，串聯工會、企業與民間資源，包含修繕材料、二手家具與愛心物資，提供弱勢家庭必要協助。專案啟動至今已修繕277戶弱勢房屋，捐贈656件家具給112戶家庭，義剪服務超過2萬3000人次，共節省費用約6988萬元，成果豐碩。

王鑫基表示，此次獲得政府服務獎的肯定，感謝賴清德總統、黃偉哲市長的支持及勞工局團隊和工會志工的攜手努力。專案實施11年來始終如一，未來將持續優化服務，關懷弱勢族群，創造多贏效益，將榮耀歸於所有支持者與參與者，共同為台南打造更友善的希望家園。