冬至將屆 南市衛生局抽驗市售湯圓配料

冬至吃湯圓時節將至，南市衛生局近期執行冬至應節食品專案，針對湯圓及相關應景配料抽驗，共檢驗22件均符合規定；冬季應景飲品業者也查核10家，僅其中1家業者因缺少員工健康檢查紀錄，已令限期改善。

衛生局表示，近期針對冬至應景食品湯圓及配料等，前往傳統市場、超市、大賣場、餐飲店等場域抽驗共22件，檢驗項目包含防腐劑、著色劑及順丁烯二酸與順丁烯二酸酐總量等檢查，檢驗結果均符合規定。

衛生局也針對冬季應景飲品業者稽查，共計查核10家業者，稽查結果中，9家符合食品良好衛生規範準則規定，僅1家業者因缺少員工健康檢查紀錄，已令限期改善中。

衛生局提醒，消費者選購湯圓及配料時，可選購完整包裝的食品，並看清楚食品標示內容是否完整，以及是否仍在保存期限內，同時應適當保存；散裝湯圓則建議購買現做的湯圓，並注意製作場所是否清潔衛生，購買後儘速食用完畢。