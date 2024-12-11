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搶攻年節市場 南市北門農會推出紅蔥頭醬拌麵禮盒
台南北門著名紅蔥頭進入產期，走出多年前疫情衝擊，北門農會推出紅蔥頭醬拌麵禮盒，目前特價400元，希望搶攻年節市場。
台南市政府農業局今天邀請北門農會向外發表推出紅蔥頭醬拌麵禮盒，搭配一罐紅蔥頭醬及兩盒（各三包）紅蔥頭拌麵，自用或送禮兩相宜，農務科長許文耀說，北門因地理位置位處鹽分地帶，土壤帶有鹽分，適合種植紅蔥頭，其味道香辣，很適合作為辛香料爆香或製作紅蔥酥。
農業局資料顯示，台南紅蔥頭種植面積約占全台9成，北門是台南第3大產地，栽種面積約130公頃，每年1至3月為主要採收期，目前已有少量收成，而多年前受到新冠肺炎疫情衝擊，許多端午包肉粽等活動取消，當時曾造成紅蔥頭價格暴跌，所幸疫情回穩後價格也趨穩。
北門農會農事指導員郭仲卿說，北門紅蔥頭甜味濃郁，又帶著些許大蒜香氣，是台灣小吃常用佐料，農會最近運用紅蔥頭，推出全新紅蔥頭醬拌麵，結合傳統與創新美食，使用新鮮紅蔥頭製作的蔥醬，麵條有紅蔥粉，確保每一口麵都能聞到紅蔥頭香氣，北門農會今年開發全新紅蔥頭醬拌麵禮盒，目前先以特價400元搶市，搶攻年節市場，希望深入推廣北門紅蔥頭特色。
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