年節限定美景 2萬盞燈海點綴雲林斗六太平老街超吸睛

雲林縣斗六市公所每年在太平老街布置燈海，吸引許多遊客拍照打卡，今年2萬盞燈籠已懸掛完成，市長林聖爵表示，將在12月21日下午6時30分點燈，當晚將限量發送棉花糖，讓民眾一起嘗甜賞燈。

斗六太平老街燈海每年歲末成為當地觀光打卡熱點，林聖爵說，今年12月一到就有許多民眾詢問何時掛燈籠，明顯感受到民眾的殷殷期盼，今年市公所邀請轄內18所國中小學參與燈籠彩繪，2萬盞各式創意燈籠近日已陸續懸掛完成，將於12月21日在斗六福德宮旁舉行燈籠啟燈晚會。

林聖爵表示，今年燈籠的繪製主題包含「蛇年」、「自由創意」、「斗六真好」及「我的家庭」四大主題，學生用心創作的得獎作品將與全新設計的燈籠將一同在福德宮前展出。

為讓斗六市民及遊客能夠感受斗六特有濃厚的年節氣息，今年啟燈晚會周邊將有懷舊小攤位，並限量發送棉花糖，喚起民眾童年的甜蜜回憶，一起嘗甜賞燈。