聽新聞
0:00 / 0:00
年節限定美景 2萬盞燈海點綴雲林斗六太平老街超吸睛
雲林縣斗六市公所每年在太平老街布置燈海，吸引許多遊客拍照打卡，今年2萬盞燈籠已懸掛完成，市長林聖爵表示，將在12月21日下午6時30分點燈，當晚將限量發送棉花糖，讓民眾一起嘗甜賞燈。
斗六太平老街燈海每年歲末成為當地觀光打卡熱點，林聖爵說，今年12月一到就有許多民眾詢問何時掛燈籠，明顯感受到民眾的殷殷期盼，今年市公所邀請轄內18所國中小學參與燈籠彩繪，2萬盞各式創意燈籠近日已陸續懸掛完成，將於12月21日在斗六福德宮旁舉行燈籠啟燈晚會。
林聖爵表示，今年燈籠的繪製主題包含「蛇年」、「自由創意」、「斗六真好」及「我的家庭」四大主題，學生用心創作的得獎作品將與全新設計的燈籠將一同在福德宮前展出。
為讓斗六市民及遊客能夠感受斗六特有濃厚的年節氣息，今年啟燈晚會周邊將有懷舊小攤位，並限量發送棉花糖，喚起民眾童年的甜蜜回憶，一起嘗甜賞燈。
林聖爵表示，除12月21日燈籠啟燈晚會，12月31日在膨鼠森林公園有跨年晚會及蛇年燈會點燈，今年跨年煙火加碼，要讓民眾驚喜連連，明年1月還有燈海節、茂谷柑節接力登場，讓大家感受斗六的城市魅力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言