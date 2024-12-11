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台南捷運紅線「不出站」接高雄捷運紅線 票證整合1票到底

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
交通部今天勘查台南捷運沿線瞭解路線與停靠站位規畫。圖／台南市交通局提供
交通部今天勘查台南捷運沿線瞭解路線與停靠站位規畫。圖／台南市交通局提供

台南捷運紅線可行性研究報告於今年9月提送交通部審議，交通部於今天實地勘查，沿線現地了解路線及站點規畫，市府交通局表示，交通部肯定市府努力規畫的成果，並表示將全力協助加速完成審議作業。。

市長黃偉哲表示，感謝中央對台南捷運建設的支持，紅線為台南捷運優先路網的重要路線，將串聯東區、南區與仁德區，並整合台南與高雄之間的交通網絡。未來，紅線將強化南台灣科技廊帶的公共運輸系統，滿足市民對捷運建設的期盼。市府團隊將積極配合中央審查，加速核定進程。

交通局長王銘德指出，紅線全長約6.52公里，共設置6站，包括文化中心、大林站、南台南副都心、台南航空站、奇美博物館及嘉藥大學站。特別是在嘉藥大學站，將與高雄捷運紅線共站銜接，實現免出站轉乘，提升旅客便利性。此外，台南與高雄將整合票證，實現一票到底，無縫連接南高二市，滿足雙城間的旅運需求。

此次交通部勘查重點包括大林站、南台南站等場站及其周邊TOD（以公共運輸為導向的發展）規畫，並研討紅線與藍線、台鐵南台南站及高雄捷運的銜接設計等議題。交通部對市府提出的具體規畫表示高度認同，認為其具有實務可行性與前瞻性，並承諾協助加速捷運計畫審議，以期可行性研究報告早日核定。

台南市捷工處表示，為加快紅線推動進程，市府已同步啟動綜合規畫作業，期望盡速實現捷運建設，為市民提供更便捷的公共運輸服務。

台南捷運紅線全線約6.52公里、共設置6處車站，與高雄市政府達成共識，未來在嘉藥大學站與高雄紅線共站銜接，採免出站於月台通道內進行轉乘。圖／台南市交通局提供
台南捷運紅線全線約6.52公里、共設置6處車站，與高雄市政府達成共識，未來在嘉藥大學站與高雄紅線共站銜接，採免出站於月台通道內進行轉乘。圖／台南市交通局提供
交通部今天勘查台南捷運沿線瞭解路線與停靠站位規畫。圖／台南市交通局提供
交通部今天勘查台南捷運沿線瞭解路線與停靠站位規畫。圖／台南市交通局提供

交通部 台南 高雄捷運

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