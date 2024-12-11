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南市入夏迄今無本土登革熱病例 關鍵原因曝光

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市入夏迄今無本土登革熱病例 ，衛生局長李翠鳳（左一）說，今年新推出的定點醫師監測計畫落實，是守住防疫關鍵。圖／台南市政府衛生局提供
南市入夏迄今無本土登革熱病例 ，衛生局長李翠鳳（左一）說，今年新推出的定點醫師監測計畫落實，是守住防疫關鍵。圖／台南市政府衛生局提供

台南往年入夏常為登革熱熱區，讓防疫人員疲於奔命，市府衛生局資料顯示，今年累計僅25例境外移入病例、無本土病例；新推出的定點醫師監測計畫落實，更是守住防疫關鍵。

衛生局今天中午在新營開年終業務成果發表，強調持續推動智慧化業務、開啟市民健康生活新模式。會後衛生局長李翠鳳受訪，媒體詢問今年登革熱防疫迄今似乎成果不錯，李翠鳳披露箇中關鍵。

李翠鳳說，傳染病最重要就是及早阻斷，定點醫師監測計畫是今年新策略，衛生局將去年台南通報病例最多前100家診所加入通報行列，後來還有幾位有熱忱的醫生陸續加入，現有124家加入這個計畫，結果成功發揮效果，目前25例境外病例，其中5例是透過定點醫師及時發現，衛生局獲報後掌握時效即刻防治，避免持續擴散。今年入夏後至今沒有任何一例本土病例。

她指出，去年台南登革熱本土病例達2萬1505例，東區、永康區、安南區占比居前3名；今年4月開始，衛生局啟動定點醫師監測計畫防治，希望藉由定點醫師即時通報，及時阻斷登革熱疫情傳播鏈。

李翠鳳提到，如果接到疑似登革熱病例，不管有沒有確定確診，衛生所會立即啟動整套防禦措施，除前往該疑似確診者家中檢查病媒蚊指數、積水容器有無清理等，也會了解附近民眾有沒有疑似病例，不會等到確診再處理，目前資訊推估，看來今年真應該守住了，要感謝防疫人員的辛勞。

登革熱 衛生局 醫師

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