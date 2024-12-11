耶誕系列第3波卡司 韓國李俊昊首次台灣跨年獻台南

迎接2025年，台南市政府籌辦耶誕跨年系列活動，市長黃偉哲今天公布第3波卡司，將於12月31日跨年晚會邀來韓國男神李俊昊登台，讓粉絲一睹巨星風采。

台南市政府籌辦「台南好young」耶誕跨年系列活動，今年預定連辦3場大型演唱會，黃偉哲今天公布第3波卡司，饒舌歌手婁峻碩更在現場獻唱，荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）也現身。

黃偉哲指出，第3波卡司精采絕倫，個人及團體歌唱領域充滿視聽覺饗宴，尤其是K-POP，市府邀來韓國李俊昊，李俊昊首次台灣跨年就獻給台南。

黃偉哲說，台南耶誕跨年系列活動已打出自己品牌，歷年集結時下台、韓、日、荷、英等國藝人及團體，讓眾人津津樂道，每年也在市長臉書（Facebook）留言、許願表演名單，今年更甚往年。

黃偉哲表示，市府公布卡司都是年輕朋友、網友們敲碗結果，台南跨年卡司精彩度或吸睛度，稱得上全國數一數二，以最優質娛樂享受營造美好記憶與感動。

市府發布新聞稿指出，李俊昊是韓國超紅野獸派實力唱跳團體2PM成員，集歌手、演員、詞曲作者於一身，擔任「衣袖紅鑲邊」及「歡迎來到王之國」等多部超紅韓劇男主角，擁有極高人氣，更是韓國百想藝術大賞史上首位封帝男歌手，也獲得最優秀演技獎和人氣獎雙冠王男演員。

台南市跨年晚會預定地點在永華市政中心西側廣場，規劃登台藝人、團體，包括李俊昊、動力火車、玖壹壹、@onefive、孫盛希、艾怡良、Bii畢書盡、婁峻碩SHOU、曾沛慈等人。