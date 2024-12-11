環境教育設施場所認證再+1 嘉市大溪厝水環境教育園區啟用揭牌

嘉義市大溪厝水環境教育園區，通過環境部國家環境研究院認證為環境教育設施場所，上午在園區舉行揭牌典禮，慶祝大溪厝教育園區成為嘉市第3個認證環境教育場域，並與水利署第五河川分署在雲林縣的大埤抽水站締結姊妹園區。

市長黃敏惠、環境部國家環境研究院環教認證中心主任周國鼎、水利署第五河川分署分署長吳明華、南華大學永續中心執行長蕭雅柏、市議會議長陳姿妏及多位議員、里長、國中小校長及社區居民參與典禮。

大溪厝水環境教育園區由市府爭取前瞻水環境建設補助經費建置，仿造河川自淨機制，利用礫間曝氣處理共構設施及人工溼地雙階段工法，淨化大溪厝分線生活汙水，改善水體水質，翻轉當地水岸環境風光，再造濕地生態，使荒地重獲新生。

落實資源循環再利用，運用舊貨櫃搭建教室及廁所，獲得建築園冶獎、健康城市海報銀獎及第4屆TSAA台灣永續行動獎銀級等獎項肯定；園區設置兒童遊憩區與網球場、羽球場及籃球場等多元運動場所，為社區民眾提供多元休憩活動空間。

園區目前有「水水嘉義-認識環境中的水資源」與「悠遊大溪厝-米農篇」2套環境教育課程，讓學員藉了解汙水淨化過程，反思如何在生活落實省水減汙，透過體驗下田插秧及收割與米食製作DIY，推廣綠色飲食。園區不定期推出包月桃粽、彩繪及植物染主題活動，受民眾喜愛。