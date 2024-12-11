快訊

快速道路車輛故障竟停內車道 女下車放警示牌遭撞死

躲兵役？資深女星鮑正芳之子滯留大陸 遭判4月緩刑2年

他是敘利亞全民獵殺目標！毒氣彈屠殺近2千人 不穩定到自己爸爸都怕

聽新聞
0:00 / 0:00

環境教育設施場所認證再+1 嘉市大溪厝水環境教育園區啟用揭牌

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市大溪厝水環境教育園區，通過環境部國家環境研究院認證為環境教育設施場所，上午在園區舉行揭牌典禮。圖／嘉市府提供
嘉義市大溪厝水環境教育園區，通過環境部國家環境研究院認證為環境教育設施場所，上午在園區舉行揭牌典禮。圖／嘉市府提供

嘉義市大溪厝水環境教育園區，通過環境部國家環境研究院認證為環境教育設施場所，上午在園區舉行揭牌典禮，慶祝大溪厝教育園區成為嘉市第3個認證環境教育場域，並與水利署第五河川分署在雲林縣的大埤抽水站締結姊妹園區。

市長黃敏惠、環境部國家環境研究院環教認證中心主任周國鼎、水利署第五河川分署分署長吳明華、南華大學永續中心執行長蕭雅柏、市議會議長陳姿妏及多位議員、里長、國中小校長及社區居民參與典禮。

大溪厝水環境教育園區由市府爭取前瞻水環境建設補助經費建置，仿造河川自淨機制，利用礫間曝氣處理共構設施及人工溼地雙階段工法，淨化大溪厝分線生活汙水，改善水體水質，翻轉當地水岸環境風光，再造濕地生態，使荒地重獲新生。

落實資源循環再利用，運用舊貨櫃搭建教室及廁所，獲得建築園冶獎、健康城市海報銀獎及第4屆TSAA台灣永續行動獎銀級等獎項肯定；園區設置兒童遊憩區與網球場、羽球場及籃球場等多元運動場所，為社區民眾提供多元休憩活動空間。

園區目前有「水水嘉義-認識環境中的水資源」與「悠遊大溪厝-米農篇」2套環境教育課程，讓學員藉了解汙水淨化過程，反思如何在生活落實省水減汙，透過體驗下田插秧及收割與米食製作DIY，推廣綠色飲食。園區不定期推出包月桃粽、彩繪及植物染主題活動，受民眾喜愛。

黃敏惠說，市府將永續思維融入施政，以新永續出發為施政主軸，以「經濟要發展、社會要進步、環境要保護」3大核心策略，打造永續嘉市，大溪厝水環境教育園區2022年完工啟用，以「水環境教育園區」命名，展現取得認證成為推動環境教育與淨零永續基地決心，如今獲得認證，明年國中小將到園區進行環境教育課程，居民在南華大學協助下，接受環境生態課程培訓，期許園區增強量能、深耕環境教育。

嘉義市大溪厝水環境教育園區，通過環境部國家環境研究院認證為環境教育設施場所，上午在園區舉行揭牌典禮，與水利署第五河川分署在雲林縣的大埤抽水站締結姊妹園區。。圖／嘉市府提供
嘉義市大溪厝水環境教育園區，通過環境部國家環境研究院認證為環境教育設施場所，上午在園區舉行揭牌典禮，與水利署第五河川分署在雲林縣的大埤抽水站締結姊妹園區。。圖／嘉市府提供
嘉義市大溪厝水環境教育園區，通過環境部國家環境研究院認證為環境教育設施場所，上午在園區舉行揭牌典禮。圖／嘉市府提供
嘉義市大溪厝水環境教育園區，通過環境部國家環境研究院認證為環境教育設施場所，上午在園區舉行揭牌典禮。圖／嘉市府提供
嘉義市大溪厝水環境教育園區，通過環境部國家環境研究院認證為環境教育設施場所，上午在園區舉行揭牌典禮。圖／嘉市府提供
嘉義市大溪厝水環境教育園區，通過環境部國家環境研究院認證為環境教育設施場所，上午在園區舉行揭牌典禮。圖／嘉市府提供
嘉義市大溪厝水環境教育園區，通過環境部國家環境研究院認證為環境教育設施場所，上午在園區舉行揭牌典禮。圖／嘉市府提供
嘉義市大溪厝水環境教育園區，通過環境部國家環境研究院認證為環境教育設施場所，上午在園區舉行揭牌典禮。圖／嘉市府提供
嘉義市大溪厝水環境教育園區，通過環境部國家環境研究院認證為環境教育設施場所，上午在園區舉行揭牌典禮。圖／嘉市府提供
嘉義市大溪厝水環境教育園區，通過環境部國家環境研究院認證為環境教育設施場所，上午在園區舉行揭牌典禮。圖／嘉市府提供
嘉義市大溪厝水環境教育園區，通過環境部國家環境研究院認證為環境教育設施場所，上午在園區舉行揭牌典禮。圖／嘉市府提供
嘉義市大溪厝水環境教育園區，通過環境部國家環境研究院認證為環境教育設施場所，上午在園區舉行揭牌典禮。圖／嘉市府提供

南華大學 嘉義 永續

延伸閱讀

諸羅山盃少棒／職棒球員吳明鴻代言 世界冠軍中華隊員名單曝

全國總舖師大賽冠軍嘉市辦感恩餐會 現場如電影「總舖師」上演

幸福指數大調查／嘉義市 帶動地方創生

嘉市議員提搭建雙潭纜車 黃敏惠：跨縣市由中央做評估

相關新聞

南市入夏迄今無本土登革熱病例 關鍵原因曝光

台南往年入夏常為登革熱熱區，讓防疫人員疲於奔命，市府衛生局資料顯示，今年累計僅25例境外移入病例、無本土病例；新推出的定...

環境教育設施場所認證再+1 嘉市大溪厝水環境教育園區啟用揭牌

嘉義市大溪厝水環境教育園區，通過環境部國家環境研究院認證為環境教育設施場所，上午在園區舉行揭牌典禮，慶祝大溪厝教育園區成...

影／本部長來了！韓流巨星男神李俊昊將在台南跨年

2025台南耶誕跨年系列活動第3波卡司公布發表會，最大咖是韓流巨星男神李俊昊都來了，婁峻碩5度在台南跨年，市長黃偉哲說「...

影／拆彈專家江國豪光榮回雲林...憶當年球破了還在打 認可徐磊比他當年強

2024世界棒球12強賽中華隊成功奪冠，有「拆彈專家」之稱的王牌投手江國豪今回到母校雲林縣麥寮高中，縣長張麗善頒發100...

嘉大學校園土雞競賽料理飄香 挽救台灣土雞產量頽勢

農業部統計白肉雞年產2.6億隻已超越台灣土雞1.1億隻，為推廣國產土雞挽救頹勢，農業部、中華民國禽肉行銷發展協會及嘉大動...

愛心單車店老闆免費修二手車助弱勢 匯聚公私善心團體成永續善循環

嘉義市「101單車館」陳姓老闆，看到許多破舊廢棄單車被棄置街道或建物，影響市容，無償修復捐贈嘉義就業中心供弱勢民眾使用，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。