影／本部長來了！韓流巨星男神李俊昊將在台南跨年

2025台南耶誕跨年系列活動第3波卡司公布發表會，最大咖是韓流巨星男神李俊昊都來了，婁峻碩5度在台南跨年，市長黃偉哲說「最好的、更好的，都來台南跨年了」。

多方位饒舌歌手婁峻碩今天獻唱一首「whatever」，表示今年都沒有辦演唱會，在台南跨年會把全部精力、最好的演出，獻給台南鄉親。

黃偉哲表示，婁峻碩是五堅情的一員，連續5年參加台南耶誕跨年系列活動的演出，簡直媲美五燈獎五度五關了，近年人氣高漲，替他們感到開心，今年也很榮幸能再次邀請他們來台南演出。

今年最受矚目的台南跨年卡司，市民敲碗有什麼K-POP，黃偉哲今天重磅宣布邀請到韓國影帝巨星男神李俊昊(Lee Junho)，首次台灣跨年就獻給台南，李俊昊是韓國超紅野獸派實力唱跳團體2PM的成員，其集歌手、演員、詞曲作者於一身，擔任「衣袖紅鑲邊」及「歡迎來到王之國」等多部超紅韓劇男主角，並在世界各地取得極高人氣，他是韓國百想藝術大賞史上首位封帝的男歌手，也是同時獲得最優秀演技獎和人氣獎雙冠王的男演員，這次來到台南相信會吸引世界各地的粉絲朋友們前來一睹巨星風采。

「希望高人氣卡司能持續帶動偶像經濟」。黃偉哲公布最第3波卡司名單，台南一定少不了荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯(Martin Hurkens)的歌聲，還有動力火車、畢書盡也來了。

12月21日搖滾耶誕演唱會，有張庭瑚、大支、美秀集團；12月28日（南瀛草地音樂會，JUD 陳泳希、Sam Lin林、ELL&s」、張秀卿。

12月31日跨年晚會有甜美小公主張羽靚、紫月光、阿沁、林美秀、婁峻碩、康康、畢書盡、動力火車等。