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拆彈專家江國豪光榮回雲林...憶當年球破了還在打 認可徐磊比他當年強

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
2024世界棒球12強賽中華隊成功奪冠，有「拆彈專家」之稱的王牌投手江國豪（右）今回到母校雲林縣麥寮高中，附近飲料業者招待200杯飲料。記者陳雅玲／攝影
2024世界棒球12強賽中華隊成功奪冠，有「拆彈專家」之稱的王牌投手江國豪（右）今回到母校雲林縣麥寮高中，附近飲料業者招待200杯飲料。記者陳雅玲／攝影

2024世界棒球12強賽中華隊成功奪冠，有「拆彈專家」之稱的王牌投手江國豪今回到母校雲林麥寮高中，縣長張麗善頒發100萬元獎金，江國豪當年在校訓練時設備簡陋，球破了都還在用，現已改善很多，他稱讚學弟投手徐磊表現比他高中還強，希望各界持續支持棒球，培育好的人才。

江國豪今回母校麥寮高中，受到學弟妹、師長熱烈歡迎，大家爭相合照、索取簽名，江國豪因妻子是雲林東勢鄉人，他今年在東勢鄉置產入籍，成為「雲林人」，縣長張麗善頒發100萬元獎金給他，鼓勵更多雲林子弟為雲林爭光。

江國豪說，世界12強賽前大家都不看好中華隊，但只要做好自己的工作，打好每一場比賽，就有機會勝利，他勉勵學弟妹遇到瓶頸、挫折時，要努力突破。

江國豪說，以前在學校訓練時，設備簡陋，連發球機都沒有，球打破了、球棒掉漆及凹陷仍持續使用，現在學校球隊有自動發球機，設備改善很多，希望各界能夠多挹注資源支持棒球，培養更優秀的人才。

麥寮高中青棒隊現任投捕手張彥澤、投手徐磊受到美國大聯盟關注，江國豪說，學弟們這幾年成績不錯，希望他們能夠繼續努力，他也關注到學弟徐磊「比我高中時還要強」，承諾只要有時間，會常回校指導學弟。

張麗善表示，江國豪是麥寮、雲林之光，更是世界之光，縣府近年投入各項軟、硬體資源在棒球訓練上，期待培養更多優秀的棒球人才，明年雲林縣承辦全國運動會，也會邀請江國豪擔任嘉賓。

東勢鄉長張健福今也致贈江國豪10萬元獎金，讚他是東勢之光。麥寮鄉長許忠富也致贈10萬元獎金，鼓勵更多麥寮學子發光發熱，麥寮鄉代會主席韓青山長期支持麥寮高中青棒隊，他今也到場勉勵球隊繼續加油。

麥寮鄉飲料業者郭信宏在江國豪學生時代時，就常送飲料到球隊給隊員喝，他印象深刻，江國豪當時總是最後一個離開球場，非常認真，為慶祝江國豪在國際發光發熱，他今發送200杯飲料同慶，江國豪與張麗善到場發放飲料，一名70歲阿伯說，活了70年終於看到台灣棒球洗去陰霾奪冠，一定要來沾沾喜悅。

2024世界棒球12強賽中華隊成功奪冠，有「拆彈專家」之稱的王牌投手江國豪（前排左五）今回到母校雲林縣麥寮高中，受到熱烈歡迎。記者陳雅玲／攝影
2024世界棒球12強賽中華隊成功奪冠，有「拆彈專家」之稱的王牌投手江國豪（前排左五）今回到母校雲林縣麥寮高中，受到熱烈歡迎。記者陳雅玲／攝影
2024世界棒球12強賽中華隊成功奪冠，有「拆彈專家」之稱的王牌投手江國豪今回到母校雲林縣麥寮高中，他的畢業紀念冊也曝光。記者陳雅玲／攝影
2024世界棒球12強賽中華隊成功奪冠，有「拆彈專家」之稱的王牌投手江國豪今回到母校雲林縣麥寮高中，他的畢業紀念冊也曝光。記者陳雅玲／攝影
2024世界棒球12強賽中華隊成功奪冠，有「拆彈專家」之稱的王牌投手江國豪（左一）今回到母校雲林縣麥寮高中，受到熱烈歡迎。記者陳雅玲／攝影
2024世界棒球12強賽中華隊成功奪冠，有「拆彈專家」之稱的王牌投手江國豪（左一）今回到母校雲林縣麥寮高中，受到熱烈歡迎。記者陳雅玲／攝影
2024世界棒球12強賽中華隊成功奪冠，有「拆彈專家」之稱的王牌投手江國豪（右）今回到母校雲林縣麥寮高中，受到熱烈歡迎。記者陳雅玲／攝影
2024世界棒球12強賽中華隊成功奪冠，有「拆彈專家」之稱的王牌投手江國豪（右）今回到母校雲林縣麥寮高中，受到熱烈歡迎。記者陳雅玲／攝影
2024世界棒球12強賽中華隊成功奪冠，有「拆彈專家」之稱的王牌投手江國豪（左五）今回到母校雲林縣麥寮高中。記者陳雅玲／攝影
2024世界棒球12強賽中華隊成功奪冠，有「拆彈專家」之稱的王牌投手江國豪（左五）今回到母校雲林縣麥寮高中。記者陳雅玲／攝影
雲林縣東勢鄉長張健福（前排左四）致贈10萬元獎金給中華隊投手江國豪（前排左五）。記者陳雅玲／攝影
雲林縣東勢鄉長張健福（前排左四）致贈10萬元獎金給中華隊投手江國豪（前排左五）。記者陳雅玲／攝影
2024世界棒球12強賽中華隊成功奪冠，有「拆彈專家」之稱的王牌投手江國豪（左四）今回到母校雲林縣麥寮高中，麥寮鄉長許忠富（左五）頒發10萬元獎金。記者陳雅玲／攝影
2024世界棒球12強賽中華隊成功奪冠，有「拆彈專家」之稱的王牌投手江國豪（左四）今回到母校雲林縣麥寮高中，麥寮鄉長許忠富（左五）頒發10萬元獎金。記者陳雅玲／攝影
2024世界棒球12強賽中華隊成功奪冠，有「拆彈專家」之稱的王牌投手江國豪（左五）今回到母校雲林縣麥寮高中，縣長張麗善（左四）頒發100萬元獎金。記者陳雅玲／攝影
2024世界棒球12強賽中華隊成功奪冠，有「拆彈專家」之稱的王牌投手江國豪（左五）今回到母校雲林縣麥寮高中，縣長張麗善（左四）頒發100萬元獎金。記者陳雅玲／攝影

雲林 麥寮

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