拆彈專家江國豪光榮回雲林...憶當年球破了還在打 認可徐磊比他當年強
2024世界棒球12強賽中華隊成功奪冠，有「拆彈專家」之稱的王牌投手江國豪今回到母校雲林縣麥寮高中，縣長張麗善頒發100萬元獎金，江國豪當年在校訓練時設備簡陋，球破了都還在用，現已改善很多，他稱讚學弟投手徐磊表現比他高中還強，希望各界持續支持棒球，培育好的人才。
江國豪今回母校麥寮高中，受到學弟妹、師長熱烈歡迎，大家爭相合照、索取簽名，江國豪因妻子是雲林東勢鄉人，他今年在東勢鄉置產入籍，成為「雲林人」，縣長張麗善頒發100萬元獎金給他，鼓勵更多雲林子弟為雲林爭光。
江國豪說，世界12強賽前大家都不看好中華隊，但只要做好自己的工作，打好每一場比賽，就有機會勝利，他勉勵學弟妹遇到瓶頸、挫折時，要努力突破。
江國豪說，以前在學校訓練時，設備簡陋，連發球機都沒有，球打破了、球棒掉漆及凹陷仍持續使用，現在學校球隊有自動發球機，設備改善很多，希望各界能夠多挹注資源支持棒球，培養更優秀的人才。
麥寮高中青棒隊現任投捕手張彥澤、投手徐磊受到美國大聯盟關注，江國豪說，學弟們這幾年成績不錯，希望他們能夠繼續努力，他也關注到學弟徐磊「比我高中時還要強」，承諾只要有時間，會常回校指導學弟。
張麗善表示，江國豪是麥寮、雲林之光，更是世界之光，縣府近年投入各項軟、硬體資源在棒球訓練上，期待培養更多優秀的棒球人才，明年雲林縣承辦全國運動會，也會邀請江國豪擔任嘉賓。
東勢鄉長張健福今也致贈江國豪10萬元獎金，讚他是東勢之光。麥寮鄉長許忠富也致贈10萬元獎金，鼓勵更多麥寮學子發光發熱，麥寮鄉代會主席韓青山長期支持麥寮高中青棒隊，他今也到場勉勵球隊繼續加油。
麥寮鄉飲料業者郭信宏在江國豪學生時代時，就常送飲料到球隊給隊員喝，他印象深刻，江國豪當時總是最後一個離開球場，非常認真，為慶祝江國豪在國際發光發熱，他今發送200杯飲料同慶，江國豪與張麗善到場發放飲料，一名70歲阿伯說，活了70年終於看到台灣棒球洗去陰霾奪冠，一定要來沾沾喜悅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言