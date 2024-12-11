嘉大學校園土雞競賽料理飄香 挽救台灣土雞產量頽勢

農業部統計白肉雞年產2.6億隻已超越台灣土雞1.1億隻，為推廣國產土雞挽救頹勢，農業部、中華民國禽肉行銷發展協會及嘉大動物科學系今天於嘉義大學校園內舉辦土雞創意料理競賽，有來自全台23所高中職及大專校院校組隊參賽；參賽選手展現創意，結合現代飲食趨勢，設計出色香味俱全的創意料理，全新詮釋為土雞產業注入新能量。

「2024台灣土雞創意料理競賽」於嘉大蘭潭校區動物產品研發推廣中心舉行，選手創意產品不但能在競賽中嶄露頭角，更有機會與知名食品廠及飯店合作，實現量產並推廣至商業市場，為國產土雞打造多元的市場應用。前3名獎金5萬、3萬、1萬5000元，佳作5名獎金各5000元。

農業部畜牧司科長陳志維表示，統計白肉雞年產量2.6億隻，土雞年產量1.1億隻，土雞飼養周期長、成本高，適用的料理方式多元，市場價比白肉雞好。

中華民國禽肉行銷發協會理事長蘇貴煌說，以往土雞生產量大於白肉雞，如今白肉雞1周500萬隻屠宰量，土雞180萬隻，希望透過創意料理競賽，讓民眾知道土雞料理千變萬化，如桶仔雞、甘蔗雞、白斬雞、三杯雞、燉雞等只有土雞才能呈現美味。

他說，受到西方飲食影響，年輕人又喜歡吃油炸類，白肉雞肉質Q彈適合做油炸、燒烤，像速食店的炸雞、市面香酥雞排都是白肉雞，價格又比土雞便宜，逐漸取代土雞銷售量。土雞（有色雞）品種多，如烏骨雞、文昌雞、黑羽、紅羽、閹雞等等，白肉雞只有1種。白肉雞成長5周左右、土雞從13周到24周甚至半年，飼養成本高。

中華民國養雞協會土雞組組長黃恭喜說，土雞肉韌性強，適合煎、煮、炒、炸、焞等，可以推廣很多實用料理。